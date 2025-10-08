Academia

ASF e APS promovem sessão sobre papel dos seguros nas finanças pessoais

  • Carolina Neves Carvalho
  • 12:02

Eduardo Pereira, Diretor do Departamento de Supervisão Comportamental da ASF, António Vicente, da CFA Society Portugal, e Luís Malcato, da APS, vão falar do papel dos seguros nas finanças pessoais.

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), a Associação Portuguesa de Seguradores (APS) e a CFA Society Portugal juntaram-se para realizar uma sessão dedicada ao papel do setor segurador no planeamento financeiro pessoal. Esta iniciativa surge no âmbito da Semana da Literacia Financeira e irá decorrer esta quarta-feira.

A ASF é uma das organizadoras desta sessão sobre o papel dos seguros nas finanças pessoais.Hugo Amaral/ECO

A sessão dedicada ao setor segurador integra o curso de Literacia Financeira e tem como objetivo reforçar o conhecimento dos cidadãos sobre os produtos de seguro e como eles podem contribuir para a estabilidade financeira das famílias.

Os oradores que estarão presentes na sessão são: Eduardo Pereira, Diretor do Departamento de Supervisão Comportamental da ASF, a falar sobre “o papel da supervisão no setor segurador e na proteção dos consumidores”; António Vicente, que integra a CFA Society Portugal, que abordará o tema “Seguros como parte do planeamento financeiro pessoal”; e, por fim, Luís Malcato da APS, que conduzirá a conversa acerca de “Seguros: Onde a Proteção encontra a Poupança”.

A sessão terá início às 17h00 e terminará às 18h30, no Auditório da CMVM, na Rua Laura Alves, nº 4, em Lisboa, e incluirá um momento de Q&A com os participantes. Poderá assistir online a esta sessão clicando aqui.

