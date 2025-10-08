Banco polaco do BCP anuncia provisões de 114 milhões no terceiro trimestre

O banco polaco do BCP, Bank Millennium, deve constituir provisões relacionadas com empréstimos hipotecários em francos suíços de 394 milhões de zlótis (cerca de 92,6 milhões de euros à cotação atual), no terceiro trimestre de 2025.

“A estimativa preliminar de constituição de provisões para risco legal, no 3.º trimestre de 2025, relacionadas com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira originados pelo Bank Millennium ascende a 394 milhões de zlótis”, indica o banco em comunicado ao mercado esta quarta-feira.

O BCP prevê ainda provisões de 91 milhões de zlótis (cerca de 21,8 milhões de euros) para riscos legais relacionados com a carteira de crédito originada pelo Euro Bank, “sem impacto nos resultados líquidos”. No total, são perto de 114 milhões de euros. O valor final das provisões para riscos legais deve ser conhecido a 24 de outubro de 2025, na divulgação do relatório do terceiro trimestre.

Ao longo do ano, o banco polaco constituiu provisões de cerca de 103 milhões de euros no primeiro trimestre e de aproximadamente 134 milhões no segundo trimestre.

Na Polónia era prática comum conceder créditos em francos suíços. Embora o Millennium Bank já não venda estes créditos desde 2008, trimestre após trimestre é preciso constituir provisões para lidar com a perda de valor dos empréstimos e com os custos da conversão dos empréstimos para zlotys.

O Tribunal de Justiça Europeu considerou ter havido comercialização irregular destes créditos junto dos clientes, através de cláusulas consideradas abusivas.