BEI e Navigator assinam empréstimo de 40 milhões de euros para descarbonização da empresa

O Banco Europeu de Investimento (BEI) e a The Navigator Company assinaram um protocolo para um empréstimo de 40 milhões de euros para acelerar o programa de descarbonização da empresa.

“Os investimentos irão contribuir para a implementação de tecnologia de produção de baixo carbono e produtos inovadores nas atuais instalações de pasta, papel e embalagens da Navigator em Portugal”, detalharam as entidades, em comunicado conjunto. Esta é a primeira tranche de um empréstimo total de 80 milhões de euros aprovado pelo BEI.

O programa de descarbonização da empresa inclui, além da utilização de energia renovável, a conversão de fornos de cal existentes para utilização de biomassa, a construção de uma nova caldeira a biomassa, novas turbinas de cogeração e novas centrais fotovoltaicas. Os investimentos vão também apoiar o desenvolvimento de produtos de base florestal destinados a substituir as embalagens plásticas.

Este projeto integra a vertente de tecnologias limpas (cleantech) do programa TechEU do Grupo BEI que visa mobilizar 250 mil milhões de euros em investimentos até 2027 para empresas inovadoras em toda a Europa.

“Este projeto é um excelente exemplo de como o BEI pode apoiar as empresas no seu caminho rumo à neutralidade carbónica, ao mesmo tempo que promove a inovação e reforça a competitividade”, salientou o diretor-geral das Operações de Financiamento e Consultoria na União Europeia do BEI, Jean-Christophe Laloux, citado na mesma nota.

Já o administrador executivo da Navigator Fernando Araújo realçou que, com esta operação, a empresa “reforça o seu compromisso com as finanças sustentáveis, consolidando simultaneamente a estrutura da sua dívida, cuja maturidade média ultrapassa atualmente os cinco anos”.