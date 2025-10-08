Sustentabilidade

BEI e Navigator assinam empréstimo de 40 milhões de euros para descarbonização da empresa

  • Lusa
  • 17:18

Os investimentos irão contribuir para a implementação de tecnologia de produção de baixo carbono e produtos inovadores nas atuais instalações de pasta, papel e embalagens da Navigator em Portugal.

O Banco Europeu de Investimento (BEI) e a The Navigator Company assinaram um protocolo para um empréstimo de 40 milhões de euros para acelerar o programa de descarbonização da empresa.

“Os investimentos irão contribuir para a implementação de tecnologia de produção de baixo carbono e produtos inovadores nas atuais instalações de pasta, papel e embalagens da Navigator em Portugal”, detalharam as entidades, em comunicado conjunto. Esta é a primeira tranche de um empréstimo total de 80 milhões de euros aprovado pelo BEI.

O programa de descarbonização da empresa inclui, além da utilização de energia renovável, a conversão de fornos de cal existentes para utilização de biomassa, a construção de uma nova caldeira a biomassa, novas turbinas de cogeração e novas centrais fotovoltaicas. Os investimentos vão também apoiar o desenvolvimento de produtos de base florestal destinados a substituir as embalagens plásticas.

Este projeto integra a vertente de tecnologias limpas (cleantech) do programa TechEU do Grupo BEI que visa mobilizar 250 mil milhões de euros em investimentos até 2027 para empresas inovadoras em toda a Europa.

“Este projeto é um excelente exemplo de como o BEI pode apoiar as empresas no seu caminho rumo à neutralidade carbónica, ao mesmo tempo que promove a inovação e reforça a competitividade”, salientou o diretor-geral das Operações de Financiamento e Consultoria na União Europeia do BEI, Jean-Christophe Laloux, citado na mesma nota.

Já o administrador executivo da Navigator Fernando Araújo realçou que, com esta operação, a empresa “reforça o seu compromisso com as finanças sustentáveis, consolidando simultaneamente a estrutura da sua dívida, cuja maturidade média ultrapassa atualmente os cinco anos”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

BEI e Navigator assinam empréstimo de 40 milhões de euros para descarbonização da empresa

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Pagamentos à comunicação social “estão todos regularizados”

Lusa,

"Os pagamentos estão todos regularizados", disse fonte do gabinete do Ministro da Presidência, depois de a Associação Portuguesa de Imprensa (API) ter denunciado a existência de valores em atraso.