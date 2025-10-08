Cabelte constrói fábrica de 150 milhões e cria mais de 200 empregos em Famalicão
A nova unidade em Ribeirão, que vai criar mais de 200 postos de trabalho, permitirá aumentar a produção de cabos de média e alta tensão em 30 mil toneladas anuais.
A Cabelte, fabricante de cabos elétricos e de telecomunicações, anunciou que vai investir mais de 150 milhões de euros para construir uma nova unidade industrial em Ribeirão, Vila Nova de Famalicão, junto ao atual polo industrial. A fábrica vai criar mais de 200 postos de trabalho.
Com uma nave modular de cerca de 30 mil metros quadrados e sete novas linhas de produção, a unidade permitirá aumentar em 30 mil toneladas anuais na produção de cabos de média e alta tensão.
“Mais do que um investimento industrial, este é um investimento no futuro — da empresa, das pessoas e da indústria nacional”, afirma a administração num comunicado publicado no site da empresa. “A nova unidade vai aumentar a competitividade, reforçar a eficiência operacional e garantir soluções de excelência para todos os clientes, consolidando o papel da Cabelte como uma empresa portuguesa com alcance global”.
O investimento da fabricante de cabos elétricos e de telecomunicações acaba de ser reconhecido como Projeto de Interesse Nacional (PIN), um estatuto que distingue iniciativas empresariais de grande relevância para a economia nacional e regional, segundo o Jornal de Notícias.
Em dezembro do ano passado, a empresa já tinha inaugurado uma nova linha de produção na fábrica de Vila Nova de Gaia com o objetivo de aumentar a capacidade de produção de 50.000 para 80.000 toneladas por ano e quase duplicar as exportações.
Com presença em Arcozelo (Vila Nova de Gaia) desde 1975 e em Ribeirão (Vila Nova de Famalicão) desde 1993, a Cabelte afirma que este investimento é também “um compromisso com o desenvolvimento industrial e territorial do país”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Cabelte constrói fábrica de 150 milhões e cria mais de 200 empregos em Famalicão
{{ noCommentsLabel }}