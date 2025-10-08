Campanhas do Turismo de Portugal somam prémios internacionais 

As campanhas conquistaram prémios no Cannes Corporate Media & TV Awards (França), no Terres Travel Festival (Espanha) e no ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo (Fundão, Portugal).

Duas campanhas do Turismo de Portugal, que “têm na gastronomia e na cultura os temas centrais para destacar a diversidade, a autenticidade e o talento nacional”, estão a ser destacadas a nível internacional.

As campanhas que têm arrecadado prémios são a “Portugal’s Unwritten Recipe”, produzida pela Casper Films e “Portugal is Art”, com produção do Rocky Studio. Ambas contaram com a criatividade da Dentsu Creative.

Do Cannes Corporate Media & TV Awards, em França, o filme da campanha “Portugal’s Unwritten Recipe” trouxe o Golfinho de ouro na categoria Tourism Films: Products, enquanto o “Portugal is Art” foi distinguido com o certificado de finalista na categoria Tourism Films: Destinations – Countries.

Já no Terres Travel Festival – Films & Creativity 2025, “Portugal’s Unwritten Recipe” conquistou o primeiro lugar na categoria de “Produtos de Turismo / Experiências Gastronómicas e Enoturismo”.

A campanha “Portugal’s Unwritten Recipe” venceu ainda duplamente no ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo, que se realizou no Fundão, arrecadando o grande prémio internacional do certame bem como o grande prémio nacional.

“É com enorme orgulho que recebemos estas distinções internacionais. O reconhecimento em Cannes, no Terres Travel Festival e no ART&TUR legitima a estratégia do Turismo de Portugal em promover a gastronomia e a cultura nacionais como elementos centrais da experiência turística. Continuaremos a criar conteúdos que inspirem o mundo a descobrir Portugal e as suas tradições únicas”, diz Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal, citado em comunicado.

Estas conquistas “reforçam a imagem de Portugal como destino de excelência, inovador e culturalmente rico, reconhecido internacionalmente pela qualidade e criatividade das suas campanhas de promoção turística“, lê-se ainda em nota de imprensa.

A campanha “Portugal’s Unwritten Recipe” celebra a gastronomia portuguesa “como um verdadeiro pilar cultural, conduzindo o público numa viagem pelos cinco sentidos e mostrando como a culinária local reflete a diversidade do território, a criatividade das suas gentes e o talento dos chefs”.

Esta campanha também já tinha sido reconhecida nos Prémios do Clube de Criativos de Portugal (CCP) 2025, na categoria Craft, nos New York Festivals TV & Film Awards 2025, onde foi distinguida com prata, e nos US International Awards 2025, na categoria “Tourism: Tourism Product”.

Já a campanha “Portugal is Art” destaca a “riqueza cultural e artística do país ao sublinhar a criatividade e inovação presentes nos projetos portugueses”. A produção destaca também “o posicionamento de Portugal como um destino inspirador, capaz de oferecer experiências culturais diferenciadoras”.