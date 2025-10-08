Chegou o Trading Pro, a plataforma que democratiza o investimento

O novobanco lançou recentemente o Trading Pro, um serviço que dá acesso direto a mais de 15 mil instrumentos financeiros, incluindo mais de seis mil ETFs e 50 mercados internacionais. Desenvolvido em parceria com o Saxo Bank, o projeto marca uma aposta clara na área de wealth management e dirige-se tanto a investidores iniciantes como aos mais experientes.

“A motivação foi essencialmente a identificação da necessidade de trazermos aos nossos clientes uma plataforma de negociação avançada, que não tínhamos ainda no novobanco e que permite aceder a mercados internacionais e nacionais para fazerem os seus investimentos”, explica Hugo Alexandre, head of trading do novobanco e responsável pelo serviço Trading Pro.





No que diz respeito às vantagens, o gestor destaca “a tecnologia de execução imediata”, a autonomia que permite aos clientes “já não estarem dependentes das nossas agências ou dos nossos gestores para fazer essas aplicações”, bem como “a isenção de uma comissão de custódia ou uma comissão de manutenção do negócio”. Além disso, os utilizadores têm a garantia de ter à disposição, em permanência, “uma equipa especializada” através de telefone, chat na plataforma ou e-mail.

Sobre o funcionamento, Hugo Alexandre detalha que o Trading Pro “é complementar” à conta que o investidor já tenha no banco. “Depois tem esta plataforma autónoma que está dissociada dessa conta corrente e nela faz todas as suas aplicações”, aponta. A plataforma permite ao utilizador “acompanhar quanto é que está a obter de mais-valias, qual é a performance ou tirar os seus extratos”.

A intenção é que os investidores vejam o novobanco como uma alternativa para fazer a aplicação do seu património Hugo Alexandre Head of trading do novobanco e responsável pelo serviço Trading Pro

Quanto ao momento escolhido para o lançamento do novo serviço, a escolha “foi estratégica” e surge no âmbito do “desenvolvimento mais amplo da área de wealth management” em que o banco está a apostar. “A intenção é que os investidores também que vejam o novobanco como uma alternativa para fazer a aplicação do seu património”, acrescenta.

Para assinalar a chegada desta novidade, foi lançada a primeira edição do Trading Pro Challenge’25, uma competição digital que coloca nas mãos dos participantes uma carteira virtual com 100 mil euros. “É a possibilidade de os participantes poderem fazer uma gestão de uma conta virtual com 100 mil euros num ambiente totalmente real”, descreve Hugo Alexandre.

O desafio, que dura sete semanas, destina-se a qualquer investidor. “Hoje, a gestão do património do mercado bolsista não é só para os mais conhecedores, mas também para os iniciantes, que têm a possibilidade de, ao longo de sete semanas, provarem o seu valor. Aqueles que tiverem mais rentabilidade serão premiados”, confirma.

O prémio principal, de 7.500 euros, está reservado a quem se inscreveu no arranque da competição, mas a organização criou prémios semanais de 1.000 euros abertos a novos participantes. “A intenção é que haja cada vez mais participantes que conheçam a plataforma, que tenham uma experiência do que é investimento e depois possam trabalhar connosco o seu património”, sublinha.

