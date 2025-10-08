Comissão Europeia já tem estratégia para adoção de IA nas empresas. Conheça as primeiras medidas
Foi apresentada esta quarta-feira a Apply AI, plano estratégico da Comissão Europeia para implementar e acelerar a adoção de inteligência artificial nas empresas, num investimento de mil milhões.
A Comissão Europeia apresentou esta quarta-feira a prometida estratégia “Apply AI”, com medidas concretas para acelerar a adoção de inteligência artificial (IA) nas empresas, num conjunto de 11 setores chave da economia.
A Apply AI Strategy é o principal pilar da nova abordagem da Comissão Europeia para acelerar a adoção da AI em vários setores estratégicos da economia europeia. O objetivo é tornar a IA uma ferramenta essencial no funcionamento de indústrias e serviços públicos, promovendo uma mentalidade de “IA em primeiro lugar” (“AI first”) em toda a União Europeia (UE).
A estratégia abrange áreas como saúde, energia, clima, robótica, mobilidade, manufatura, construção, defesa, comunicações, engenharia agroalimentar e cultura. E dedica uma atenção especial às pequenas e médias empresas (PME), que enfrentam mais obstáculos na implementação destas tecnologias.
Entre as medidas concretas agora avançadas por Bruxelas está a criação de centros avançados de triagem baseados em IA para o setor da saúde ou o desenvolvimento de modelos e agentes de IA adaptados a setores específicos.
Para garantir que a adoção da IA seja eficaz e segura, a Comissão prevê investir cerca de mil milhões de euros, apoiando a ligação entre infraestruturas, dados e centros de teste, de forma a reduzir o tempo entre o desenvolvimento de uma solução e a sua aplicação prática.
A estratégia também aposta no fortalecimento da força de trabalho europeia, com programas de formação e requalificação em IA, preparando desta forma profissionais de diferentes áreas para as transformações tecnológicas.
Além disso, será criada a Apply AI Alliance, uma espécie de fórum de coordenação que reunirá indústria, setor público, academia, parceiros sociais e sociedade civil. Já o AI Observatory irá monitorizar tendências e impactos setoriais da IA. O objetivo é criar um ecossistema europeu integrado de inovação, onde empresas e governos possam testar, adaptar e adotar tecnologias de IA com segurança, eficiência e competitividade.
Veja as principais medidas por setor:
Cuidados de saúde e medicina
- Criar centros europeus avançados de triagem com IA
- Acelerar a introdução de ferramentas inovadoras de prevenção e diagnóstico
- Melhorar a deteção precoce de doenças cardiovasculares e cancro
- Apoiar a validação clínica em contexto real e gerar evidências para adoção clínica
- Facilitar o acesso a dados de elevada qualidade e testar modelos promissores de IA
- Lançar um desafio de descoberta de fármacos com IA para identificar potenciais novos medicamentos para tratar necessidades médicas não satisfeitas e doenças graves, como o Alzheimer ou certos tipos de cancro. O vencedor do desafio terá acesso dedicado à capacidade computacional das AI Factories e receberá orientação sobre como levar as suas descobertas ao mercado
- Propor ações adequadas para agilizar e permitir uma entrada mais rápida no mercado de dispositivos médicos, sem comprometer a segurança
Clima
- Criar aplicações e serviços baseados em IA para melhorar previsões meteorológicas, monitorização da Terra e cenários “e se”, como próximo passo do projeto Destination Earth. O modelo será totalmente treinado nas AI Factories da UE e seguirá uma abordagem multidisciplinar, integrando diferentes áreas de especialização
Energia
- Apoiar o desenvolvimento de modelos de IA para o setor energético
- Melhorar previsões, otimização e equilíbrio do sistema energético
- Utilizar infraestrutura cloud-edge-IoT (computação em nuvem) e ferramentas de IA para garantir partilha de dados segura, eficiente e fiável em todo o ecossistema energético
Mobilidade
- Aproveitar as AI Factories e Gigafactories para acelerar a criação de modelos de IA inovadores e plataformas de software comuns para condução automatizada e sistemas de gestão de veículos, no âmbito da European Connected and Autonomous Alliance
- Acelerar a implementação de serviços operacionais com fornecedores europeus, como parte dos testes em grande escala transfronteiriços previstos no Automotive Action Plan
- Foco e desenvolvimento de veículos autónomos com IA na Europa
Defesa, segurança interna e cibersegurança:
- Acelerar o desenvolvimento e implementação de capacidades europeias de consciência situacional e comando e controlo (C2) com IA
- Desenvolver infraestrutura europeia dedicada de elevada segurança para IA
- Criar capacidades de computação (AI factories/gigafactories) para treino de modelos de IA em defesa e espaço e desenvolvimento de aplicações específicas
- Apoiar a conformidade em IA da indústria espacial da UE
- Fomentar o desenvolvimento e adoção de soluções de IA para segurança interna
Apoiar a inovação, e estimular a colocação no mercado de soluções de IA adaptadas à segurança interna
- Financiar projetos para desenvolvimento e implementação de ferramentas de cibersegurança com IA
- Focar em detecção de ameaças, identificação de vulnerabilidades, mitigação de riscos, recuperação de incidentes através de autocorreção, análise e partilha de dados.
- Apoiar a interoperabilidade e integração confiável da IA em arquiteturas e infraestruturas de cibersegurança
Setor Público
- Criar uma caixa de ferramentas de IA dedicada às administrações públicas (incluindo o setor judicial)
- Incluir um repositório partilhado de ferramentas e soluções práticas, open source e reutilizáveis para apoiar a interoperabilidade da IA
- Acelerar a adoção de soluções europeias de IA generativa escaláveis e replicáveis nas administrações públicas com especial foco na educação, considerando os potenciais riscos nesta área
- Criar um kit técnico e de políticas abrangente para apoiar o desenvolvimento de soluções de IA generativa e agentiva
- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos
Agroalimentar
- Promover a criação de uma plataforma de IA para o setor agroalimentar
- Facilitar a adoção de ferramentas e aplicações agrícolas especializadas com IA
- Apoiar a descoberta e integração de aplicações, aumentar a confiança dos agricultores nas soluções com IA e promover o desenvolvimento open source
Cultura e Media
- Fomentar o desenvolvimento de micro estúdios na UE especializados em produção virtual com IA
- Apoiar investimentos na criação e implementação de modelos de IA europeus focados em storytelling interativo e imersivo, incluindo media
- Melhorar a descoberta de conteúdos musicais e literários europeus online
- Disponibilizar notícias e informações em tempo real de meios profissionais da UE a públicos mais amplos
- Utilizar IA para tradução de conteúdos, classificação, reconhecimento e análise linguística, incluindo para difusão em canais de broadcasting
- Explorar como salvaguardas tecnológicas avançadas, incluindo IA, podem prevenir e mitigar riscos de conteúdos que infringem direitos de autor, incluindo a sua detecção e remoção
Comunicações eletrónicas
- Criar uma plataforma europeia de IA para telecomunicações
- Desenvolver um AI stack piloto no âmbito do Programa Europa Digital para operadores de telecomunicações, fornecedores e indústrias utilizadoras
- Construir de forma colaborativa elementos do stack de IA, incluindo camadas de mediação, engenharia de dados, interfaces cloud e serviços de IA, potencialmente baseados em open source
Manufatura, engenharia e construção
- Apoiar o desenvolvimento de modelos de IA e agentes de IA adaptados à manufatura
- Garantir volume suficiente de dados para treino, preservando a propriedade intelectual e a segurança dos dados, utilizando, quando relevante, os data labs das AI Factories
- Reduzir a distância entre laboratórios de investigação e implementação prática
- Acelerar soluções de manufatura com IA que respondam a necessidades industriais, fornecendo suporte contínuo e garantindo que as soluções atinjam um nível de maturidade adequado para aplicações reais
Robótica
- Criar um Catalisador para a adoção da Robótica Europeia
- Reunir investigadores e indústrias utilizadoras para acelerar o desenvolvimento e adoção de soluções europeias que respondam às necessidades do mercado
- Promover a adoção de robótica com IA, focando em casos de uso de alto impacto
- Priorizar os casos em colaboração estreita com indústrias utilizadoras, garantindo que a inovação se alinha com necessidades reais
Em paralelo, a Comissão Europeia apresentou também um plano estratégico para a área da ciência — AI in Science Strategy — focado na utilização da IA para impulsionar a excelência científica europeia. No centro desta estratégia está o RAISE – Resource for AI Science in Europe, um instituto virtual que reunirá recursos, dados e capacidades de computação dedicadas à investigação científica baseada em IA.
(Artigo atualizado pela última vez às 12h02)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Comissão Europeia já tem estratégia para adoção de IA nas empresas. Conheça as primeiras medidas
{{ noCommentsLabel }}