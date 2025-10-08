Comissão Europeia já tem estratégia para adoção de IA nas empresas. Conheça as primeiras medidas

A Comissão Europeia apresentou esta quarta-feira a prometida estratégia “Apply AI”, com medidas concretas para acelerar a adoção de inteligência artificial (IA) nas empresas, num conjunto de 11 setores chave da economia.

A Apply AI Strategy é o principal pilar da nova abordagem da Comissão Europeia para acelerar a adoção da AI em vários setores estratégicos da economia europeia. O objetivo é tornar a IA uma ferramenta essencial no funcionamento de indústrias e serviços públicos, promovendo uma mentalidade de “IA em primeiro lugar” (“AI first”) em toda a União Europeia (UE).

A estratégia abrange áreas como saúde, energia, clima, robótica, mobilidade, manufatura, construção, defesa, comunicações, engenharia agroalimentar e cultura. E dedica uma atenção especial às pequenas e médias empresas (PME), que enfrentam mais obstáculos na implementação destas tecnologias.

Entre as medidas concretas agora avançadas por Bruxelas está a criação de centros avançados de triagem baseados em IA para o setor da saúde ou o desenvolvimento de modelos e agentes de IA adaptados a setores específicos.

Para garantir que a adoção da IA seja eficaz e segura, a Comissão prevê investir cerca de mil milhões de euros, apoiando a ligação entre infraestruturas, dados e centros de teste, de forma a reduzir o tempo entre o desenvolvimento de uma solução e a sua aplicação prática.

A estratégia também aposta no fortalecimento da força de trabalho europeia, com programas de formação e requalificação em IA, preparando desta forma profissionais de diferentes áreas para as transformações tecnológicas.

Além disso, será criada a Apply AI Alliance, uma espécie de fórum de coordenação que reunirá indústria, setor público, academia, parceiros sociais e sociedade civil. Já o AI Observatory irá monitorizar tendências e impactos setoriais da IA. O objetivo é criar um ecossistema europeu integrado de inovação, onde empresas e governos possam testar, adaptar e adotar tecnologias de IA com segurança, eficiência e competitividade.

Veja as principais medidas por setor:

Cuidados de saúde e medicina

Criar centros europeus avançados de triagem com IA

Acelerar a introdução de ferramentas inovadoras de prevenção e diagnóstico

Melhorar a deteção precoce de doenças cardiovasculares e cancro

Apoiar a validação clínica em contexto real e gerar evidências para adoção clínica

Facilitar o acesso a dados de elevada qualidade e testar modelos promissores de IA

Lançar um desafio de descoberta de fármacos com IA para identificar potenciais novos medicamentos para tratar necessidades médicas não satisfeitas e doenças graves, como o Alzheimer ou certos tipos de cancro. O vencedor do desafio terá acesso dedicado à capacidade computacional das AI Factories e receberá orientação sobre como levar as suas descobertas ao mercado

Factories Propor ações adequadas para agilizar e permitir uma entrada mais rápida no mercado de dispositivos médicos, sem comprometer a segurança

Clima

Criar aplicações e serviços baseados em IA para melhorar previsões meteorológicas, monitorização da Terra e cenários “e se”, como próximo passo do projeto Destination Earth. O modelo será totalmente treinado nas AI Factories da UE e seguirá uma abordagem multidisciplinar, integrando diferentes áreas de especialização

Energia

Apoiar o desenvolvimento de modelos de IA para o setor energético

Melhorar previsões, otimização e equilíbrio do sistema energético

Utilizar infraestrutura cloud-edge-IoT (computação em nuvem) e ferramentas de IA para garantir partilha de dados segura, eficiente e fiável em todo o ecossistema energético

Mobilidade

Aproveitar as AI Factories e Gigafactories para acelerar a criação de modelos de IA inovadores e plataformas de software comuns para condução automatizada e sistemas de gestão de veículos, no âmbito da European Connected and Autonomous Alliance

Acelerar a implementação de serviços operacionais com fornecedores europeus, como parte dos testes em grande escala transfronteiriços previstos no Automotive Action Plan

Foco e desenvolvimento de veículos autónomos com IA na Europa

Defesa, segurança interna e cibersegurança:

Acelerar o desenvolvimento e implementação de capacidades europeias de consciência situacional e comando e controlo (C2) com IA

Desenvolver infraestrutura europeia dedicada de elevada segurança para IA

Criar capacidades de computação (AI factories/gigafactories) para treino de modelos de IA em defesa e espaço e desenvolvimento de aplicações específicas

Apoiar a conformidade em IA da indústria espacial da UE

Fomentar o desenvolvimento e adoção de soluções de IA para segurança interna

Apoiar a inovação, e estimular a colocação no mercado de soluções de IA adaptadas à segurança interna

Apoiar a inovação, e estimular a colocação no mercado de soluções de IA adaptadas à segurança interna Financiar projetos para desenvolvimento e implementação de ferramentas de cibersegurança com IA

Focar em detecção de ameaças, identificação de vulnerabilidades, mitigação de riscos, recuperação de incidentes através de autocorreção, análise e partilha de dados.

Apoiar a interoperabilidade e integração confiável da IA em arquiteturas e infraestruturas de cibersegurança

Setor Público

Criar uma caixa de ferramentas de IA dedicada às administrações públicas (incluindo o setor judicial)

Incluir um repositório partilhado de ferramentas e soluções práticas, open source e reutilizáveis para apoiar a interoperabilidade da IA

Acelerar a adoção de soluções europeias de IA generativa escaláveis e replicáveis nas administrações públicas com especial foco na educação, considerando os potenciais riscos nesta área

Criar um kit técnico e de políticas abrangente para apoiar o desenvolvimento de soluções de IA generativa e agentiva

Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos

Agroalimentar

Promover a criação de uma plataforma de IA para o setor agroalimentar

Facilitar a adoção de ferramentas e aplicações agrícolas especializadas com IA

Apoiar a descoberta e integração de aplicações, aumentar a confiança dos agricultores nas soluções com IA e promover o desenvolvimento open source

Cultura e Media

Fomentar o desenvolvimento de micro estúdios na UE especializados em produção virtual com IA

Apoiar investimentos na criação e implementação de modelos de IA europeus focados em storytelling interativo e imersivo, incluindo media

Melhorar a descoberta de conteúdos musicais e literários europeus online

Disponibilizar notícias e informações em tempo real de meios profissionais da UE a públicos mais amplos

Utilizar IA para tradução de conteúdos, classificação, reconhecimento e análise linguística, incluindo para difusão em canais de broadcasting

Explorar como salvaguardas tecnológicas avançadas, incluindo IA, podem prevenir e mitigar riscos de conteúdos que infringem direitos de autor, incluindo a sua detecção e remoção

Comunicações eletrónicas

Criar uma plataforma europeia de IA para telecomunicações

Desenvolver um AI stack piloto no âmbito do Programa Europa Digital para operadores de telecomunicações, fornecedores e indústrias utilizadoras

Construir de forma colaborativa elementos do stack de IA, incluindo camadas de mediação, engenharia de dados, interfaces cloud e serviços de IA, potencialmente baseados em open source

Manufatura, engenharia e construção

Apoiar o desenvolvimento de modelos de IA e agentes de IA adaptados à manufatura

Garantir volume suficiente de dados para treino, preservando a propriedade intelectual e a segurança dos dados, utilizando, quando relevante, os data labs das AI Factories

Reduzir a distância entre laboratórios de investigação e implementação prática

Acelerar soluções de manufatura com IA que respondam a necessidades industriais, fornecendo suporte contínuo e garantindo que as soluções atinjam um nível de maturidade adequado para aplicações reais

Robótica

Criar um Catalisador para a adoção da Robótica Europeia

Reunir investigadores e indústrias utilizadoras para acelerar o desenvolvimento e adoção de soluções europeias que respondam às necessidades do mercado

Promover a adoção de robótica com IA, focando em casos de uso de alto impacto

Priorizar os casos em colaboração estreita com indústrias utilizadoras, garantindo que a inovação se alinha com necessidades reais

Em paralelo, a Comissão Europeia apresentou também um plano estratégico para a área da ciência — AI in Science Strategy — focado na utilização da IA para impulsionar a excelência científica europeia. No centro desta estratégia está o RAISE – Resource for AI Science in Europe, um instituto virtual que reunirá recursos, dados e capacidades de computação dedicadas à investigação científica baseada em IA.

