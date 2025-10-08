Conforama convida a fazer “sofing” em nova campanha

A campanha está presente em Espanha e Portugal. A criatividade é da agência criativa espanhola Larsson-Duprez, enquanto a produção ficou a cargo da Fight Films.

A Conforama lançou uma nova campanha com o objetivo de realçar o valor e a importância de um bom sofá, espaço da casa onde se concentram (ou podem concentrar) vários momentos do dia a dia.

Tendo por base o conceito criativo ‘Melhor no seu sofá’, a Conforama mostra como momentos tão diversos como fazer uma sesta, ver uma maratona de filmes, beber cervejas com amigos ou até mesmo fazer compras podem ser mais agradáveis quando feitos a partir do sofá.

Com uma mensagem próxima e direta, a campanha pretende assim transmitir a ideia de que “praticar sofing é sinónimo de conforto, prazer e qualidade de vida“.

“‘Sofing’ não é apenas uma campanha, é uma forma de valorizar o sofá como peça-chave no dia-a-dia das pessoas. Na Conforama queremos inspirar os nossos clientes a viverem esses grandes e pequenos momentos a partir do conforto do seu sofá, com uma oferta que combina variedade, design e preços competitivos”, diz Xavier Papiol, chief marketing officer (CMO) da Conforama Ibéria, citado em comunicado.

A campanha conta com uma difusão integral em Espanha e Portugal, estando presente em televisão, rádio, imprensa, redes sociais e pontos de venda.

No âmbito da campanha, disponível até 29 de outubro em Espanha e Portugal, a marca oferece descontos de até 50% em mais de 300 modelos de sofás.