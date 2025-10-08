Ronaldo torna-se no primeiro futebolista com fortuna superior a mil milhões de dólares

O jogador internacional português Cristiano Ronaldo bateu um novo recorde, ao tornar-se no primeiro futebolista profissional com uma fortuna superior a mil milhões de dólares, de acordo com uma estimativa do Bloomberg Billionaires Index. Os dados mais recentes avaliam a fortuna do madeirense em 1,4 mil milhões de dólares.

Segundo o índice publicado pela agência de informação financeira, o avanço mais recente na fortuna de CR7 está relacionado com a renovação, em junho, pelo clube saudita Al-Nassr, por um valor alegadamente equivalente a 400 milhões de dólares.

A estimativa da fortuna do jogador tem em conta fatores como os ganhos do jogador, os seus investimentos e contratos de publicidade, ajustado aos impostos e ao desempenho do mercado.

Por exemplo, a Bloomberg estima que o jogador tenha auferido 550 milhões de dólares em salários entre 2002 e 2023 e recorda o contrato de uma década que assinou com a Nike, no valor de 18 milhões de dólares ao ano. No portefólio, Ronaldo tem ainda outros contratos de promoção de marcas como Armani e Castrol que juntam 175 milhões de dólares ao seu património.

Mas o destaque é mesmo a ida, em 2023, para o Al-Nassr, numa decisão que causou surpresa. Com esta decisão, Ronaldo passou a auferir de 200 milhões de dólares ao ano em salários e bónus, livres de impostos, mais um signing bonus de 30 milhões de dólares.

À luz destas informações, a Bloomberg tentou contactar a LMcapital Wealth Management, que ajuda a gerir a fortuna de Ronaldo, e uma agência de relações públicas que trabalha com CR7. No entanto, ambos recusaram comentar.

(Notícia atualizada pela última vez às 8h23)

Correção: Este artigo foi emendado às 8h03 para indicar que Ronaldo atingiu uma fortuna superior a mil milhões de dólares. Uma versão anterior desta notícia indicava que o jogador tinha entrado pela primeira vez no índice dos mais ricos do mundo. Aos leitores, as nossas desculpas.