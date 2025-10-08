Advocatus

CRS Advogados, VdA e Uría na venda do franchising em Portugal à Oakberry e Fortitude Capital

A equipa da CRS Advogados foi liderada pelos sócios Nuno Pereira da Cruz e Filipe Pereira Duarte e contou ainda com a colaboração da sócia da área de Fiscal Raquel Galinha Roque.

A CRS Advogados assessorou a sociedade portuguesa, detentora do Master Franchise da Oakberry em Portugal, numa operação de M&A que resultou na venda dessa sociedade à própria Oakberry e à Fortitude Capital.

A operação envolveu a negociação, análise e preparação de diversos contratos, bem como, a assessoria em matérias de natureza tributária.

A equipa da CRS Advogados foi liderada pelos Sócios Nuno Pereira da Cruz e Filipe Pereira Duarte e contou ainda com a colaboração da sócia da área de Fiscal Raquel Galinha Roque, que prestou assessoria na componente tributária da operação, para a vendedora.

Na assessoria jurídica aos compradores estiveram a sociedade de advogados brasileira IW Melcheds, na qualidade de assessora global da Oakberry, com o apoio da sociedade de advogados Uría Menéndez. A Fortitude foi assessorada pela sociedade de advogados Vieira de Almeida & Associados (VdA).

A operação de M&A (fusão e aquisição) que transferiu o Master Franchise da Oakberry em Portugal resultou na criação de uma joint venture entre a Oakberry e a Fortitude Capital, a empresa Oakberry Southern Europe, S.A. Esta nova estrutura, oficializada em janeiro de 2025, visa impulsionar a expansão da marca brasileira em Portugal e em outros mercados europeus, como Espanha e Itália.

Filipe Pereira Duarte foi nomeado sócio da CRS Advogados

Frederico Pedreira,

A CRS Advogados nomeou Filipe Pereira Duarte como sócio. Segundo o escritório, este reconhecimento "reflete a sua dedicação, excelência profissional e contributo significativo para o sucesso" da CRS.