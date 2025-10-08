Depois de Horta Osório, João Duque denuncia uso de imagem em campanhas falsas

Depois de António Horta Osório, agora é o professor João Duque a denunciar que estão a usar a sua imagem e o seu nome para campanhas falsas de promoção e venda de produtos financeiros nas redes sociais.

“Tendo tomado conhecimento que a minha imagem está a ser usada por desconhecidos para promoção e venda de produtos financeiros, informo que tais posts ou vídeos são falsos, estando a minha imagem a ser usada de forma fraudulenta e não autorizada, pois que não me encontro associado a qualquer instituição ou campanha nesse sentido”, refere o presidente do ISEG num comunicado.

João Duque avisa que são “instituições que atuam fraudulentamente nesta área” e por isso não só desaconselha “totalmente a subscrição de tais produtos” como apela ainda à “denúncia às entidades gestoras das referidas plataformas/aplicações onde tais produtos financeiros estão a ser anunciados e ainda às autoridades”.

Esta semana, António Horta Osório fez uma denúncia no mesmo sentido. “Têm circulado na Internet anúncios fraudulentos que utilizam indevidamente a minha imagem e o meu nome para promover alegados produtos ou oportunidades de investimento”, revelou o ex-banqueiro. “Essas campanhas são totalmente falsas”, avisou na sua conta no LinkedIn.