Dinamarca quer aumentar para 15 anos idade mínima para acesso às redes sociais

O Governo, no entanto, ainda não estabeleceu um calendário preciso para tentar promover esta reforma, que poderia ser objeto de debate, já tendo em vista as eleições legislativas de 2026 naquele país.

O Governo da Dinamarca anunciou uma iniciativa legislativa para estabelecer uma idade mínima de 15 anos para o acesso às redes sociais, com o objetivo de proteger a infância de potenciais abusos.

Porque “os telemóveis e as redes sociais estão a roubar a infância dos nossos filhos“, explicou a primeira-ministra, Mette Frederiksen, num discurso no Parlamento, no qual não esclareceu quais as plataformas que serão afetadas, segundo a televisão pública DR.

O Executivo abre a porta para que crianças de 13 e 14 anos possam ter acesso a estas redes se os pais assim o autorizarem, mas a ministra da Digitalização, Caroline Stage, realçou que em nenhum caso se poderá deixar nas mãos destas plataformas “a vida digital” dos menores.

“Fomos demasiado ingénuos”, declarou Stage, que espera que as crianças “não se rejam por notificações e ‘gostos’, mas sim pela curiosidade e por ambientes saudáveis”.

