Dona da antiga Solvay vai buscar novo CEO à Bondalti
Manuel Gil Antunes, que detém o controlo acionista do grupo, deixa as funções executivas e passa a chairman do grupo industrial que detém a HyChem (ex-Solvay). Luís Delgado é o novo CEO.
Luís Delgado deixou a administração da Bondalti, onde esteve nos últimos seis anos, para liderar o Grupo A4F que detém, entre outras empresas, a HyChem (antiga Solvay Portugal), A4F Algafuel e Biotrend, ligadas ao hidrogénio verde e bioengenharia, de acordo com as informações recolhidas pelo ECO.
Já Manuel Gil Antunes, que detém o controlo acionista do grupo industrial, abandona as funções executivas para passar a desempenhar o cargo não executivo de chairman.
O grupo confirmou ao ECO as mudanças que têm efeito a partir desta segunda-feira, dia 6. “A chegada de Luís Delgado marca o início de uma nova etapa estratégica para a companhia, com foco no reforço da estrutura organizativa e na execução do seu ambicioso plano de investimentos nas áreas de eficiência energética, produção e distribuição de hidrogénio, industrialização de biotecnologia e biorrefinarias, numa lógica de economia circular”, adianta.
Com uma carreira de mais de 25 anos, Luís Delgado, 54 anos, passou pelo grupo José de Mello, Brisa, Efacec e Bondalti. Foi na empresa química do grupo Mello que exerceu as funções de administrador executivo nos últimos seis anos. É engenheiro eletrotécnico pelo Instituto Superior Técnico e detém um MBA da Universidade Nova.
“É uma honra e um enorme desafio liderar o Grupo A4F neste momento tão importante. Sinto-me muito entusiasmado com o potencial da Empresa e comprometido em trabalhar com toda a equipa, clientes e parceiros, para alcançar os objetivos que nos fixamos”, refere Luís Delgado.
Além da holding, Luís Delgado vai liderar as participadas do grupo, como a HyChem (ex-Solvay Portugal, especializada na produção de hidrogénio verde), a A4F Algafuel (ligada à investigação e desenvolvimento de projetos de bioengenharia para a produção industrial de algas e microalgas) e a Biotrend — com exceção da GRA Nutra Portugal e HyVentas.
