Empresas

Dona da antiga Solvay vai buscar novo CEO à Bondalti

Manuel Gil Antunes, que detém o controlo acionista do grupo, deixa as funções executivas e passa a chairman do grupo industrial que detém a HyChem (ex-Solvay). Luís Delgado é o novo CEO.

Luís Delgado deixou a administração da Bondalti, onde esteve nos últimos seis anos, para liderar o Grupo A4F que detém, entre outras empresas, a HyChem (antiga Solvay Portugal), A4F Algafuel e Biotrend, ligadas ao hidrogénio verde e bioengenharia, de acordo com as informações recolhidas pelo ECO.

Manuel Gil Antunes, que detém o controlo acionista do grupo industrial, abandona as funções executivas para passar a desempenhar o cargo não executivo de chairman.

O grupo confirmou ao ECO as mudanças que têm efeito a partir desta segunda-feira, dia 6. “A chegada de Luís Delgado marca o início de uma nova etapa estratégica para a companhia, com foco no reforço da estrutura organizativa e na execução do seu ambicioso plano de investimentos nas áreas de eficiência energética, produção e distribuição de hidrogénio, industrialização de biotecnologia e biorrefinarias, numa lógica de economia circular”, adianta.

Com uma carreira de mais de 25 anos, Luís Delgado, 54 anos, passou pelo grupo José de Mello, Brisa, Efacec e Bondalti. Foi na empresa química do grupo Mello que exerceu as funções de administrador executivo nos últimos seis anos. É engenheiro eletrotécnico pelo Instituto Superior Técnico e detém um MBA da Universidade Nova.

“É uma honra e um enorme desafio liderar o Grupo A4F neste momento tão importante. Sinto-me muito entusiasmado com o potencial da Empresa e comprometido em trabalhar com toda a equipa, clientes e parceiros, para alcançar os objetivos que nos fixamos”, refere Luís Delgado.

Além da holding, Luís Delgado vai liderar as participadas do grupo, como a HyChem (ex-Solvay Portugal, especializada na produção de hidrogénio verde), a A4F Algafuel (ligada à investigação e desenvolvimento de projetos de bioengenharia para a produção industrial de algas e microalgas) e a Biotrend — com exceção da GRA Nutra Portugal e HyVentas.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Dona da antiga Solvay vai buscar novo CEO à Bondalti

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Solvay vai ocupar fábrica da falida Fusion Fuel em Benavente

Patrícia Abreu,

Edifício que era ocupado pela falida Fusion Fuel foi comprado por um fundo da Corum em 2022, num investimento de 10 milhões de euros.