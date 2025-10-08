Economia global resiliente mas com sinais de alerta, diz diretora do FMI

A economia global está a apresentar um desempenho melhor do que o esperado, mas não o suficiente, afirmou esta quarta-feira a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, num discurso em Washington.

A economia global “de modo geral, resistiu a tensões agudas” e está a sair-se “melhor do que o esperado, mas não tão bem quanto o necessário”, disse Georgieva durante o seu tradicional discurso de abertura antes das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial, agendadas para a próxima semana.

Como resultado, o próximo relatório anual do FMI sobre o estado da economia mundial (WEO), a ser publicado na terça-feira, deverá prever “um crescimento global de cerca de 3% no médio prazo”, em linha com os anos anteriores, mas ainda “abaixo dos 3,7% observados antes da pandemia”, enfatizou a diretora-gerente do FMI.

“Em abril passado, muitos especialistas — não estávamos entre eles — previram uma recessão de curto prazo nos Estados Unidos, com consequências negativas para o resto do mundo. Mas a economia americana, assim como a de muitos países avançados e emergentes, manteve-se”, insistiu.

Entre os motivos citados estavam as tarifas americanas mais baixas do que o inicialmente previsto, embora agora coloquem os Estados Unidos entre os países que impõem as taxas mais altas sobre os produtos que entram no seu território, bem como condições financeiras que sustentam a atividade económica, um setor privado adaptável e fundamentos políticos sólidos.

No entanto, embora a economia se tenha mantido firme diante dos choques, a “resiliência ainda não foi totalmente testada”, alertou a Georgieva, apontando vários sinais de alerta, começando com “um aumento na procura global por ouro” e o risco persistente de que as tarifas elevem a inflação.