Distribuição farmacêutica contribui com 302 milhões para a economia

As empresas de distribuição farmacêutica têm um impacto na economia portuguesa no valor de 302 milhões de euros, o equivalente a 0,11% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, de acordo com uma análise da Deloitte divulgada esta quarta-feira na 3ª edição do Congresso Nacional da Distribuição Farmacêutica.

A contribuição do setor da distribuição farmacêutica para o PIB, que teve um crescimento de aproximadamente 31% desde 2020, inclui 192 milhões de euros de efeitos diretos, resultante dos gastos operacionais (combustível, material de escritório…) e investimentos em aquisição de frota, infraestruturas, entre outras. Já o impacto económico indireto é de 110 milhões de euros.

A maior fatia deste bolo corresponde às vendas por grosso (exceto veículos automóveis e motociclos) de 111 milhões de euros, seguindo-se serviços de transporte terrestre e por condutas (pipelines) com 39 milhões de euros e outros serviços de consultoria, científicos, técnicos e similares (33 milhões de euros).

O setor da distribuição de medicamentos emprega 2.056 pessoas em Portugal, entrega cerca de 360 milhões de embalagens de fármacos por ano através de aproximadamente 400 fornecedores. As vendas dos distribuidores – que atingiram os 2.762 milhões de euros em 2024 — têm estado a aumentar, pelo menos, desde a última década, mas face a 2023 cresceram apenas 5%.

Os custos dos medicamentos cresceram 758 milhões de euros desde 2016, o que representa um aumento de 42%, evoluindo a um ritmo mais acelerado que as vendas dos distribuidores.

O acréscimo “acompanha a recuperação substancial do mercado após os anos de crise, bem como a expansão do volume de medicamentos vendidos no canal farmacêutico”. No entanto, o estudo da Deloitte alerta que a exportação de fármacos é “altamente regulada” e com “processos de aprovação rigorosos”, como se confirma pelo facto de, em 2024, o Infarmed ter indeferido quase dez mil (9.559) pedidos de intenção de exportação, o que corresponde a mais de um terço (35%) dos pedidos a nível nacional.

Há outros desafios no horizonte: os custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas (vulgo custo dos medicamentos), cujo peso na estrutura de custos dos distribuidores farmacêuticos é atualmente de 93%. A percentagem reflete “a necessidade de aquisição, armazenamento e manutenção de stocks mínimos para garantir a sustentabilidade e contínuo abastecimento das farmácias”, significa um “crescimento desproporcional face às receitas” e acentua as ameaças à sustentabilidade da indústria.

O presidente da Associação de Distribuidores Farmacêuticos (Adifa), Nuno Flora, aproveitou a intervenção no congresso – e a presença de um membro do Governo na audiência – para fazer pedidos: avançar com a atualização automática e anual de preços (à taxa de inflação) dos medicamentos, “para evitar erosão financeira”, e diferenciar a distribuição farmacêutica na lei.

A ministra da Saúde ouviu-o e garantiu que está a haver essa reflexão da inflação nos preços, mas deixou um alerta: “Talvez tenhamos que ganhar todos um pouco menos pela saúde de todos. Dentro do nosso perímetro orçamental, porque também queremos ver o PIB a crescer. A questão é como lá chegamos.” Ana Paula Martins afirmou ainda que é preciso mudar o estatuto de dispensa nos hospitais para alguns medicamentos, que permite aos utentes recolherem a medicação em farmácias ou centros de saúde mais próximos das suas casas.

É devido aos preços que, apesar do aumento de receitas, a margem EBITDA dos distribuidores tem registado uma descida gradual, de 2,8% em 2016 para 1,9% em 2024. O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) situa-se nos 52 milhões de euros, portanto também abaixo (-5%) do lucro operacional de 2016.

Para o futuro, os consultores deixam uma série de linhas orientadoras com o objetivo de aumentar o serviço de utilidade ao utente e de melhorar a sustentabilidade económica do setor. As recomendações estratégicas, entregues à Associação de Distribuidores Farmacêuticos (Adifa), abrangem expansão, aumento do volume de negócios, eficiência operacional e digitalização.

Ampliar oferta tecnológica e logística às farmácias

Potenciar e reforçar o portefólio de genéricos

Desenvolver modelos digitais last mile (última milha)

Expandir presença no canal hospitalar

Antecipar e digitalizar a gestão da escassez

Promover equilíbrio nas políticas de remuneração

Automatizar processos com a indústria e farmácias

Explorar novas tecnologias, como inteligência artificial, para otimizar rotas e processos

Investir em ESG

Em Portugal, este mercado dos medicamentos divide-se entre farmacêuticas, produtos para a saúde e bem-estar do consumidor (consumer healthcare) e veterinária. No ano passado, o mercado da distribuição farmacêutica – medicamentos com e sem receita médica – atingiu os 2,9 mil milhões de euros, sendo que tem estado em crescimento desde 2016, quando totalizou 2.085 milhões de euros.