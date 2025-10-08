Fábrica da CaetanoBus em Ovar ‘carrega’ estação de hidrogénio de 2 milhões de euros

A Petrotec e o Grupo Salvador Caetano anunciaram esta quarta-feira a conclusão da estação de hidrogénio “mais moderna do país” instalada na unidade industrial da CaetanoBus, em Ovar. A infraestrutura representa um investimento 100% privado de aproximadamente dois milhões de euros.

“A criação desta estação representa o culminar de um esforço estratégico do Grupo Petrotec na consolidação de competências tecnológicas no domínio do hidrogénio”, diz o CEO do Grupo Petrotec. “Estamos orgulhosos por contribuir com soluções nacionais de excelência para a transição energética, lado a lado com um parceiro industrial de referência como o Grupo Salvador Caetano”, refere Nuno Cabral.

A estação vai satisfazer as necessidades operacionais diárias da CaetanoBus com mais de 200 veículos de hidrogénio já produzidos para exportação. Tem capacidade para abastecer até cinco autocarros por dia, a 350 bar.







“O Grupo Salvador Caetano acredita, investe e tem soluções de mobilidade a hidrogénio nos vários segmentos, sendo o desenvolvimento de ecossistemas de hidrogénio uma aposta num futuro mais sustentável ao assentar na diversificação energética”, acrescenta José Ramos, presidente da Toyota Caetano Portugal e da CaetanoBus.

Em comunicado, o grupo liderado por Nuno Cabral afirma é a primeira estação de abastecimento de hidrogénio (HRS – Hydrogen Refuelling Station), em Portugal, financiada exclusivamente com capitais nacionais.

Foi no final de 2018 que a Petrotec passou a estar posicionado em toda a cadeia de valor da mobilidade, com a marca Hellonext a “materializar a estratégia de transição para um novo paradigma energético”, ao disponibilizar soluções nas áreas do carregamento de veículos elétricos, do hidrogénio verde e dos recursos energéticos distribuídos.

Fundado em 1983 e com capitais 100% portugueses, o Grupo Petrotec soma filiais em oito países, está presente em 84 países, emprega mais de 1.200 colaboradores e conta com um volume de negócios superior a cem milhões de euros.

Fundado em 1946, o Grupo Salvador Caetano emprega mais de 7.000 funcionários e conta com mais de uma centena de empresas estabelecidas na Europa, América do Sul e África, estando presente em 41 países em áreas de negócio da indústria (automóveis, autocarros e aeronáutica), importação e distribuição automóvel, mobilidade, equipamentos industriais, oficinas e serviços.