Hospital Universitário Geral da Catalunha promove uma atenção mais personalizada na saúde mental

O Hospital Universitário Geral da Catalunha reforçou o seu serviço de Psiquiatria e Psicologia com o Instituto Integral Mente e Saúde, orientado para oferecer uma atenção integral e personalizada aos pacientes com patologias psiquiátricas e psicológicas.

Segundo explicou o chefe do Serviço de Psiquiatria e Psicologia do hospital, Antonio Arumí, o serviço pretende dar uma resposta adaptada a cada paciente e à sua família, num momento em que a saúde mental se tornou um dos grandes desafios da sociedade. «O nosso objetivo é avançar para um modelo de atendimento mais próximo, multidisciplinar e orientado para a recuperação», afirma num comunicado.

Nos últimos três anos, a área de Psiquiatria e Psicologia do Hospital Universitário Geral da Catalunha registou um crescimento notável. De uma unidade inicial com 14 camas, passou a ter três unidades e 52 camas, e a sua equipa aumentou de 6 para 20 profissionais, entre psiquiatras e psicólogos. Isto permitiu incorporar novos programas de atendimento especializados em distúrbios alimentares, saúde mental perinatal, transtorno do espectro autista (TEA) e depressões, que até agora não contavam com unidades de referência.

Nesse sentido, Arumí explica que, com esses recursos, é possível oferecer uma abordagem mais completa e adaptada a cada paciente, com recursos diferenciados para cada patologia. «Isso permite-nos avançar para um atendimento mais eficaz e humano», lembra.

O Instituto Integral Mente e Saúde está equipado para tratar patologias psiquiátricas, como depressão, ansiedade, esquizofrenia ou transtorno bipolar, e contempla internações relacionadas com insónia, stress, traumas ou patologias orgânicas associadas.

«Em determinados casos, a internação hospitalar é imprescindível», explica o chefe do Serviço de Psiquiatria e Psicologia do Hospital Universitário Geral da Catalunha. Em outros, com quadros menos graves, mas igualmente complexos, pode ser aconselhável – como insónia persistente, stress prolongado ou a necessidade de mudanças profundas nos hábitos de vida. «Nestes contextos, a hospitalização oferece segurança, apoio médico e psicológico contínuo e um espaço de recuperação que nem sempre é possível no ambiente quotidiano», acrescenta o especialista.

Coincidindo com a celebração do Dia Mundial da Saúde Mental, o Hospital Universitário Geral da Catalunha sublinha a importância de continuar a avançar neste domínio, num contexto em que as exigências sociais e assistenciais são cada vez maiores.

Em parceria com o Instituto Integral Mente y Salud, o hospital indicou que “fortalece o seu compromisso com a saúde mental e consolida-se como referência no tratamento de patologias psiquiátricas e psicológicas, oferecendo aos pacientes e suas famílias um espaço de cuidados, acompanhamento e recuperação integral”.