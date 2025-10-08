JPAB presta assessoria à Unisana Hospitais

A JPAB – José Pedro Aguiar-Branco Advogados assessorou juridicamente a Unisana Hospitais na assunção da gestão do Hospital da Ordem Terceira do Chiado, naquele que é o quinto investimento da joint venture na área da saúde.

O Hospital da Ordem Terceira do Chiado presta cuidados de saúde em consulta, cirurgia e meios complementares de diagnóstico, destacados pela humanização do atendimento e proximidade com os seus utentes, constituindo-se como uma unidade hospitalar histórica e de referência na cidade de Lisboa.

O Grupo Unisana Hospitais – joint venture entre a Atena Equity Partners e a 3T Portugal – posiciona-se no mercado da saúde pela capacidade de investimento que detém e pelo know-how acumulado na área, apresentando-se como uma mais-valia para o crescimento e desenvolvimento deste hospital.

A parceria vai também fomentar sinergias entre as várias unidades sob gestão, em especial com as localizadas na Área Metropolitana de Lisboa, potenciando o serviço ao cliente e economias de escala e de conhecimento, acrescentando este hospital aos restantes e recentes investimentos, que passam pelo Hospital Particular de Almada, Hospital Soerad em Torres Vedras, Clínica em Santarém e Hospital da Lapa no Porto.

A equipa da JPAB de assessoria ao Contrato de Gestão e Due Diligence Legal foi liderada por Ramiro Matos (Corporate e M&A) e contou com a participação de Miguel da Silva Diogo (Corporate e M&A), Joana Carneiro, Daniela Carvalho Teixeira, Constança Pimenta (Laboral) e João Pinto dos Reis (Compliance).