Internacional

Lecornu está mesmo de saída. Macron deve escolher novo primeiro-ministro em 48 horas

  • ECO
  • 19:27

Sébastien Lecornu dá como "cumprida" a sua missão esta noite e adianta que o presidente francês deve escolher um novo primeiro-ministro nas próximas 48 horas.

Findo o prazo de 48 horas para uma nova oportunidade, Sébastien Lecornu está mesmo de saída do Matignon, sede do primeiro-ministro francês. “Considero a minha missão cumprida”, disse Lecornu esta quarta-feira, em entrevista à France 2, antes de acrescentar que está convicto que o presidente Emmanuel Macron vai escolher um novo primeiro-ministro nas próximas 48 horas.

Lecornu tinha apresentado a demissão na última segunda-feira, horas depois da tomada de posse do seu governo, mas Macron pediu para conduzir negociações até esta quarta-feira para encontrar uma plataforma de estabilidade. “Aceitei trabalhar 48 horas em condições que não são fáceis”, disse.

(em atualização)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Lecornu está mesmo de saída. Macron deve escolher novo primeiro-ministro em 48 horas

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.