Lecornu está mesmo de saída. Macron deve escolher novo primeiro-ministro em 48 horas

Sébastien Lecornu dá como "cumprida" a sua missão esta noite e adianta que o presidente francês deve escolher um novo primeiro-ministro nas próximas 48 horas.
Findo o prazo de 48 horas para uma nova oportunidade, Sébastien Lecornu está mesmo de saída do Matignon, sede do primeiro-ministro francês. “Considero a minha missão cumprida”, disse Lecornu esta quarta-feira, em entrevista à France 2, antes de acrescentar que está convicto que o presidente Emmanuel Macron vai escolher um novo primeiro-ministro nas próximas 48 horas.
Lecornu tinha apresentado a demissão na última segunda-feira, horas depois da tomada de posse do seu governo, mas Macron pediu para conduzir negociações até esta quarta-feira para encontrar uma plataforma de estabilidade. “Aceitei trabalhar 48 horas em condições que não são fáceis”, disse.
(em atualização)
