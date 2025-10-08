Lecornu está mesmo de saída. Macron deve escolher novo primeiro-ministro em 48 horas

Findo o prazo de 48 horas para uma nova oportunidade, Sébastien Lecornu está mesmo de saída do Matignon, sede do primeiro-ministro francês. “Considero a minha missão cumprida”, disse Lecornu esta quarta-feira, em entrevista à France 2, antes de acrescentar que está convicto que o presidente Emmanuel Macron vai escolher um novo primeiro-ministro nas próximas 48 horas.

Lecornu tinha apresentado a demissão na última segunda-feira, horas depois da tomada de posse do seu governo, mas Macron pediu para conduzir negociações até esta quarta-feira para encontrar uma plataforma de estabilidade. “Aceitei trabalhar 48 horas em condições que não são fáceis”, disse.

