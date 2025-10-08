Madrid consolida a sua liderança na lista de espera cirúrgica, de acordo com dados oficiais

Os dados do Sistema Nacional de Saúde evidenciam um aumento sustentado na procura cirúrgica em toda a Espanha: de 613 000 pacientes em 2019 para 846 583 em dezembro de 2024, com um aumento na taxa nacional de espera prolongada, que já afeta quase 23% dos utilizadores cirúrgicos. O tempo médio para aceder a uma operação passou de 110 para 126 dias neste período.

Em relação a Madrid, embora o total de pacientes em lista de espera tenha crescido para 73.436 em 2024, a taxa por 1.000 habitantes (10,4) está entre as mais baixas, juntamente com o País Basco (10,1). Mantém o tempo médio de espera cirúrgica mais baixo de Espanha, 48 dias, enquanto o País Basco também se situa em valores mínimos (59 dias), em comparação com os valores nacionais.

O dado crítico de esperas superiores a seis meses indica que Madrid regista 0,3% de pacientes críticos (220 casos), contra 1,3% do País Basco (294), enquanto a média nacional sobe para 22,9%. Em contrapartida, a Catalunha atinge 32,6% de pacientes em listas de espera superiores a 6 meses (64 237 pacientes).

A Andaluzia regista máximos nacionais, enquanto comunidades como a de Valência, Castela-La Mancha e Castela e Leão mantêm entre 16% e 19% de pacientes críticos e tempos médios entre 93 e 113 dias.

A Comunidade de Madrid indica que isso se traduz em menos espera, menos saturação e mais agilidade na resposta assistencial e que, durante a gestão de Isabel Díaz Ayuso, Madrid manteve sistematicamente o menor tempo médio de espera cirúrgica de toda a Espanha. Em 2019, a espera média era de 46 dias, um nível que, após o impacto da pandemia, aumentou em 2021, mas conseguiu situar-se abaixo dos 50 dias em dezembro de 2024. Em comparação, a média nacional é de 126 dias, a da Catalunha é de 145 e a da Andaluzia é de 169.

Além disso, conseguiu manter ininterruptamente o menor tempo de espera para intervenção cirúrgica do país, reduzir em 73% a lista de espera de casos críticos em relação aos piores momentos da crise e conter a sua taxa ajustada por habitante entre as mais baixas a nível nacional, apesar do notável aumento da pressão assistencial e da procura de serviços. Além disso, a região evitou a cronificação do problema da espera cirúrgica prolongada que afeta outras comunidades.