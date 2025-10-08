Empreendedorismo

Exclusivo Maven e Purrmi criam ‘Pet hub’ no Porto e querem acolher novas pet techs

As duas pet techs nacionais estão juntas num hub na Baixa do Porto e querem acolher mais startups do setor no espaço com cerca de 250 metros quadrados.

São portugueses, cofundadores de pet techs e acabaram por se conhecer em Berlim numa conferência internacional. Anos depois, a Maven e a Purrmi abrirem no Porto um ‘Pet Hub’ e estão à procura de mais startups com foco nos patudos para se juntar.

“Em 2019, conheci o João [Campaniço, cofundador e CEO da Purrmi] em Berlim, numa conferência internacional de pet tech. É quase irónico termo-nos cruzado fora quando vivemos num país tão pequeno. Com a Purrmi a instalar-se no Porto e a Maven Pet já cá sediada, tornou-se natural criarmos um Pet Hub na cidade”, explica Guilherme Coelho, cofundador e CEO da Maven Pet, ao ECO.

Com cerca de 250 metros quadrados de área, com capacidade para acolher cerca de 80 pessoas, o Pet Hub na Baixa do Porto — “espaço versátil para encontros, talks, workshops e cotrabalho, com salas de reunião e área multiusos para demonstrações focadas em pet health e tecnologia/IA” — já tem as equipas das duas pet techs, cerca de 20 pessoas, a trabalhar “lado a lado”.

“No espaço existem competências clínicas (médicos-veterinários) e tecnológicas (dados/IA, produto, hardware/IoT), permitindo troca contínua de conhecimento que tanto é preciso em ambiente startup”, descreve Guilherme Coelho, cofundador da Maven Pet, startup que desenvolveu uma solução (AI-Vet) que permite, através de um sensor na coleira, detetar alterações na saúde de cães e gatos numa fase precoce, permitindo aos tutores e veterinários atuar o mais cedo possível.

Da esquerda para a direita, João Campaniço (Purrmi) e Guilherme Coelho (Maven Pet).

A pet tech, que tem entre os fundadores Virgílio Bento (cofundador e CEO da unicórnio Sword Health, levantou em setembro do ano passado quatro milhões de euros — elevando para nove milhões de dólares (cerca de 8,2 milhões de euros) o capital levantado desde a sua criação em 2021 — para reforçar a sua expansão nos Estados Unidos e preparar a entrada no mercado nacional.

Desde a ronda, há pouco mais de um ano, a equipa cresceu para 20 elementos (a sua maioria em Portugal), tendo em Portugal a startup fechado uma parceria com a rede de lojas Zu, da Sonae; a tecnologia IA foi reforçada — “hoje conseguimos fazer leitura [através do sensor] das flutuações da frequência cardíaca, respiratória, ingestão de água, coçar” — tendo a startup sentido uma maior procura e crescimento no b2c, adianta Guilherme Coelho.

Sinergias com pet techs

A ligação à Purrmi no mesmo espaço surgiu de forma “orgânica”, diz. A startup cofundada por João Campaniço está a investir na sua unidade de produção de comida para gatos “100% natural” a Norte, em Guilhabreu, no concelho de Vila do Conde, perto da zona da Maia.

Ao todo são cerca de 150 mil euros, a executar até 2026, de um total de 600 mil que acabou de levantar para alimentar a sua expansão internacional, a iniciar “no primeiro semestre de 2026, com entrada gradual nos mercados de Itália, França e Norte da Europa”, como adiantou recentemente ao ECO o CEO.

Maior presença a Norte que acabou por consolidar a ideia de estar no hub. O mesmo, explica, Guilherme Coelho, junta no mesmo espaço “competências clínicas (médicos-veterinários) e tecnológicas (dados/IA, produto, hardware/IoT), permitindo troca contínua de conhecimento que tanto é preciso em ambiente startup”.

Queremos ligar clínica, dados e produto para que as sinergias aconteçam diretamente em Portugal, acelerar projetos de saúde animal e promover estudos conjuntos entre equipas e parceiros. Estamos já a discutir a realização do maior estudo de nutrição em tempo real a nível mundial, que deverá arrancar no primeiro trimestre de 2026″, adianta.

Em última análise, “o objetivo é crescer mais rápido em conjunto, aproveitando o know-how de cada organização e, ao mesmo tempo, criar conhecimento setorial que hoje não existe na indústria“, e ao mesmo tempo tirar partido das sinergias criadas quando “juntamos Clínica (Veterinários) com Data Scientist e conseguimos trazer inovação e tecnologia para um mercado quase estagnado nesse sentido”.

Nos planos, está ainda investigação aplicada — com “estudos conjuntos que permitem avançar a informação na indústria veterinária” —, a realização de eventos e workshops técnicos sobre IA aplicada, wearables, triagem remota e nutrição, e a aceleração de equipas e produtos. “Maven Pet e Purrmi cobrem o ciclo early stage de uma startup. Poder partilhar essa experiência permite a outra empresas crescerem mais rápido“, aponta Guilherme Coelho.

Uma experiência e sinergias que querem estender a outras startups do setor. “O hub está aberto a mais startups e parceiros em saúde e bem-estar animal (diagnóstico remoto, telesaúde, seguros, nutrição, hardware/IoT, analytics). Procuramos equipas que queiram partilhar, testar, investigar e aprender aqui, no ecossistema português”, detalha o CEO da Maven.

As candidaturas de interesse são “avaliadas de forma contínua pela Maven Pet e Purrmi”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Maven e Purrmi criam ‘Pet hub’ no Porto e querem acolher novas pet techs

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

BluAct tem dez mil euros para acelerar startups

Ana Marcela,

Programa de aceleração procura startups com ideias de negócio com impacto na sustentabilidade do setor marítimo e da indústria conserveira.