Metlife tem novo diretor de Corporate Business, Marketing e Comunicação
Rafael Mihanovich vai acumular o novo cargo com o de Regional Lead na região EMEA. Entrou na seguradora em 2013 como diretor de estratégia regional para a América Latina.
A MetLife nomeou Rafael Mihanovich para o cargo de diretor de Corporate Business, Marketing e Comunicação para Portugal e Espanha, anunciou a seguradora esta quarta-feira em comunicado. Para além disso, o responsável acumulará ainda este cargo com o de Regional Lead na região EMEA, centrado no desenvolvimento da estratégia de seguros integrados e na experiência de marca.
“O nosso desafio na MetLife é funcionar como uma equipa onde negócio e marketing são peças-chave de uma mesma engrenagem. Esta integração permite-nos impulsionar o crescimento e posicionar a MetLife como uma referência no mercado ibérico, maximizando eficiências e elevando o nível de transformação e inovação”, afirmou Rafael Mihanovich.
A nomeação surge depois de, no último trimestre de 2024, a seguradora registar vendas de 251 milhões de dólares na região da EMEA, um aumento de 28% face ao mesmo período de 2023. A MetLife pretende assim impulsionar a transformação e o crescimento da empresa no mercado global.
Para Ricardo Sánchez Pato, Diretor Geral da MetLife para Portugal e Espanha, “a nomeação do Rafael Mihanovich é uma peça fundamental para acelerar o crescimento e execução da nossa nova estratégia. Na MetLife, estamos completamente centrados em transformar os nossos negócios, ganhar eficiência, diversificar a distribuição e potenciar o nosso talento. O Rafael trará a liderança e a visão necessárias para maximizar o impacto da MetLife no mercado ibérico.”
Desde a sua entrada na MetLife em 2013, Rafael Mihanovich foi diretor de estratégia regional para a América Latina e, recentemente, desempenhou o cargo de diretor de marketing e comunicação na MetLife México.
