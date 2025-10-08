Nova lei do trabalho vai estar em debate a 22 de outubro no ECO

Numa altura em que está a ser negociada uma ampla reformada lei do trabalho, decisores, empresários, sindicalistas e especialistas juntam-se no Estúdio ECO, em Lisboa, para discutir as mudanças que aí vêm, dos contratos de trabalho aos despedimentos. A conferência acontecerá a 22 de outubro, a partir das 9h00, sendo a entrada gratuita, mas dependente de inscrição.

As mudanças legislativas que estão em cima da mesa prometem reconfigurar a relação entre empregadores e trabalhadores, levantando questões essenciais sobre flexibilidade, segurança e equilíbrio nas relações laborais.

Para analisar os impactos destas alterações e refletir sobre o que está em causa, o Trabalho by ECO promoverá dois painéis, num debate que pretende antecipar os caminhos do trabalho em Portugal.

A conferência contará ainda com uma intervenção inicial da atual ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, e com uma intervenção de encerramento do ex-ministro do Trabalho José António Vieira da Silva.

Os interessados em assistir ao evento deverão inscrever-se aqui.

PROGRAMA (em atualização)

09h00 Boas-vindas e check-in

9h30 Abertura

António Costa, diretor do ECO

Maria do Rosário Palma Ramalho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

10h15 Flexibilidade ou precariedade? As mudanças nos contratos de trabalho

Armindo Monteiro, presidente da CIP*

Soraia Duarte, secretário-geral adjunta da UGT

Carmo Sousa Machado, sócia e cocoordenadora da área de prática de Direito do Trabalho da Abreu Advogados

11h15 Coffee Break

11h35 Despedimentos: facilitar ou equilibrar?

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP

Filipe Marques, dirigente da comissão executiva da CGTP

Gonçalo Delicado, sócio da área de prática de Direito do Trabalho da Abreu Advogados

12h25 Encerramento

José António Vieira da Silva, ex-ministro do Trabalho

*a confirmar