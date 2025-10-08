PLMJ assessora Plexus Tech na aquisição da Bi4all

A PLMJ assessorou a Plexus Tech na compra de uma participação maioritária na portuguesa Bi4all. A aquisição da empresa tecnológica permitirá à Plexus Tech reforçar a sua estrutura nas áreas da inteligência artificial e dados.

A Plexus Tech, empresa na qual a Portobello Capital detém uma participação minoritária através do Fundo Portobello Structured Partnerships Fund I, é especializada em serviços e produtos de tecnologias de informação, com presença em múltiplas jurisdições.

A Bi4all é uma tecnológica portuguesa com mais de 20 anos e dedica-se a data analytics e ao desenvolvimento e aplicação de tecnologias assentes em inteligência artificial.

A equipa multidisciplinar da PLMJ foi liderada por Tomás Almeida Ribeiro, sócio de Corporate M&A, e contou com a participação dos advogados da mesma área Ânia Cruz, Mariana Teles, Tiago Belinha e Sebastião Leão Moreira, da mesma área. A operação contou ainda com a colaboração das áreas de Laboral, com Pedro Rosa e André Barbieri, e de Direito da UE e Concorrência, com Martim Valente e Júlia Werberich.