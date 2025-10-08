Advocatus

PLMJ assessora Plexus Tech na aquisição da Bi4all

A equipa foi liderada por Tomás Almeida Ribeiro, sócio de Corporate M&A, e contou com a participação dos advogados da mesma área Ânia Cruz, Mariana Teles, Tiago Belinha e Sebastião Leão Moreira.

A PLMJ assessorou a Plexus Tech na compra de uma participação maioritária na portuguesa Bi4all. A aquisição da empresa tecnológica permitirá à Plexus Tech reforçar a sua estrutura nas áreas da inteligência artificial e dados.

A Plexus Tech, empresa na qual a Portobello Capital detém uma participação minoritária através do Fundo Portobello Structured Partnerships Fund I, é especializada em serviços e produtos de tecnologias de informação, com presença em múltiplas jurisdições.

A Bi4all é uma tecnológica portuguesa com mais de 20 anos e dedica-se a data analytics e ao desenvolvimento e aplicação de tecnologias assentes em inteligência artificial.

A equipa multidisciplinar da PLMJ foi liderada por Tomás Almeida Ribeiro, sócio de Corporate M&A, e contou com a participação dos advogados da mesma área Ânia Cruz, Mariana Teles, Tiago Belinha e Sebastião Leão Moreira, da mesma área. A operação contou ainda com a colaboração das áreas de Laboral, com Pedro Rosa e André Barbieri, e de Direito da UE e Concorrência, com Martim Valente e Júlia Werberich.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

PLMJ assessora Plexus Tech na aquisição da Bi4all

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

PLMJ assessora Grupo R Vilar na venda da Palegessos

Filipa Ambrósio de Sousa,

A equipa de Corporate M&A da PLMJ foi liderada por Bárbara Godinho Correia, sócia da área, contou com a participação dos advogados Ânia Cruz, Guilherme Martins Pereira, e Isabel Côrte Real.