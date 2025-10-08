Quem são os portuenses que levam a um empate entre Duarte e Pizarro?

Todos os votos contam, claro, mas numa corrida em que a margem entre a vitória e a derrota poderá ser de apenas uma décima essa velha máxima política torna-se ainda mais importante. Com menos de uma semana até as autárquicas de 12 de outubro, uma sondagem da Pitagórica para a TVI/CNN, ECO, TSF, JN e Nascer do Sol coloca Pedro Duarte (candidato da coligação PSD/CDS/IL) na frente com 25.9% das intenções de voto, mas apenas uma unha à frente do socialista Manuel Pizarro, com 25,8%.

À semelhança do que acontece em Lisboa, o candidato do centro-direita recolhe mais apoio entre os homens, os jovens e os eleitores da classe alta, enquanto o de centro-esquerda obtém intenções das mulheres, nos eleitores acima dos 65 anos e na classe C2/D. Nos indecisos, que totalizam 21,8% das intenções, há mais mulheres e jovens.

Quem são os eleitores de Pedro Duarte?

O ex-ministro dos Assuntos Parlamentares do primeiro Governo de Luís Montenegro tem clara vantagem entre os jovens, recolhendo quase um terço das intenções de voto entre a faixa etária 18-24, com 32,9%, ou 15,8 pontos percentuais (pp) mais do que o principal adversário . Mas também é o favorito entre os eleitores entre os 55 e os 64 anos, com precisamente um terço das escolhas, embora neste caso com uma vantagem mais estreita face a Pizarro (9,3 pp).

. Mas também é o favorito entre os eleitores entre os 55 e os 64 anos, com precisamente um terço das escolhas, embora neste caso com uma vantagem mais estreita face a Pizarro (9,3 pp). Pedro Duarte está à frente no apoio dos eleitores masculinos, com 29,3% das intenções (mais 5,6 pp do que Pizarro) , mas é o escolhido por apenas 23,1% das mulheres que responderam ao inquérito da Pitagórica.

, mas é o escolhido por apenas 23,1% das mulheres que responderam ao inquérito da Pitagórica. Em termos de perfil social, o candidato da coligação PSD/CDS/IL lidera nas classes altas e médias do Porto, com 29,3% nas classes A/B e na 28,3% na C1 , mas desce nas escolhas das classes C2/D para 16,8%.

, mas desce nas escolhas das classes C2/D para 16,8%. Dos 25,9% de intenções que Pedro Duarte ganha, 54,1% vêm de eleitores que votaram no PSD nas autárquicas de 2021, mas também convence um terço dos que ajudaram o independente Rui Moreira a vencer o terceiro e último mandato.

Quem escolhe Manuel Pizarro?

O antigo ministro da Saúde (último governo de António Costa) é o preferido dos eleitores portuenses com mais de 65 anos, com 38,4% das intenções , mas também lidera na faixa 35-44.

, mas também lidera na faixa 35-44. O voto das mulheres pode ser determinante para o candidato socialista , segundo a sondagem da Pitagórica: recolhe 27,5% das intenções da Invicta.

, segundo a sondagem da Pitagórica: recolhe 27,5% das intenções da Invicta. A base de apoio de Pizarro está centrada nas classes sociais C2/D, nas quais obtém um resultado de 35,5%, ou 18,7 pp mais do que Pedro Duarte.

ou 18,7 pp mais do que Pedro Duarte. O socialista retém, naturalmente, o grosso dos eleitores que votaram no seu partido em 2021 (69,2%).

Dos votos que em 2021 foram para Rui Moreira, 20,4% deverão ser transferidos para Pizarro, segundo a sondagem

A dias das eleições, quem continua indeciso?

Os eleitores que ainda não decidiram em quem votar representam mais de um quinto dos sondados na Invicta e no caso das mulheres até quase um quarto (24,6%).

na Invicta e (24,6%). Em termos de faixas etárias, 25,8% dos jovens eleitores (18-24) ainda não tem decisão para domingo , enquanto os eleitores mais velhos parecem ter menos dúvidas, com apenas 17,3% ainda sem opção definida para onde colocar a cruz.

, enquanto os eleitores mais velhos parecem ter menos dúvidas, com apenas 17,3% ainda sem opção definida para onde colocar a cruz. Na análise social, não há grandes variações entre as diferentes classes: 23,1% dos sondados das classe A/B estão indecisos, e 20,6% tanto da C1 como da C2/D.

Ficha técnica:

Sondagem realizada pela Pitagórica para a TVI, CNNPortugal, ECO, TSF e JN e Nascer do Sol, com o objetivo de avaliar a opinião dos eleitores recenseados no concelho de Lisboa sobre temas relacionados com o município. O trabalho de campo decorreu entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro de 2025.

A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de eleitores recenseados no concelho de Porto e foi devidamente estratificada por género, idade e freguesia. Foram realizadas 1229 tentativas de contacto, para alcançarmos 625 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 50,85%. As 625 entrevistas telefónicas recolhidas correspondem a uma margem de erro máxima de +/-4,00% para um nível de confiança de 95,5%.

A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional.

A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC – Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.