Tesla Insurance sofre sanções da autoridade reguladora da Califórnia

A Tesla Insurance, o braço segurador da fabricante automóvel de Elon Musk, viu a autoridade reguladora de seguros da Califórnia emitir ações de execução, após alegadas repetidas falhas no processamento de sinistros, avançou o Insurance Business. A ação poderá resultar em multas pesadas e até na suspensão das licenças de operação da empresa nesse Estado.

De acordo com o órgão regulador, tanto a Tesla Insurance Services como a Tesla Insurance Company e a State National Insurance Company – seguradora que anteriormente subscrevia as apólices da Tesla – violaram várias disposições legais relativas ao tratamento de reclamações de clientes.

O regulador acusa as empresas de não responderem atempadamente aos segurados, de atrasos injustificados na aceitação ou rejeição de sinistros e de negligência na comunicação dos direitos dos consumidores. Em causa estão centenas de ocorrências que, segundo a entidade, mostram um padrão de má gestão.

A investigação da autoridade reguladora de seguros da Califórnia revelou um histórico de incumprimentos desde 2022, com 396 casos de falta de resposta a pedidos de clientes, 22 atrasos na decisão de sinistros e 10 situações em que os segurados tiveram de percorrer longas distâncias ou esperar semanas por inspeções e reparações. Em resposta, a Tesla admitiu que subestimou as necessidades de recursos humanos face ao volume crescente de sinistros, comprometendo-se a reforçar equipas e processos. No entanto, o órgão regulador de seguros afirma que as falhas persistiram, levando à sua atual ação regulatória.

A Tesla tem assim 15 dias para responder às acusações, sob pena de enfrentar uma audiência administrativa que pode culminar na revogação da licença. As multas poderão atingir 5.000 dólares por infração e até 10.000 dólares por violação intencional.