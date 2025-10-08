Transição Justa financia hotéis de luxo em Grândola e Santiago do Cacém

O Fundo para a Transição Justa, o instrumento financeiro criado pela União Europeia (UE) para ajudar as regiões de cada Estado-membro a superar os efeitos socioeconómicos do encerramento de instalações poluidoras — como a central a carvão de Sines –, também vai financiar hotéis de luxo em Grândola e Santiago do Cacém, revela o Público (acesso pago).

O programa Alentejo 2030 inclui uma dotação de 99 milhões de euros deste fundo que se destina a mitigar os efeitos do fecho da central na economia da região, sendo que uma verba de 19 milhões de euros foi aprovada para cinco projetos turísticos. Entre eles constam uma nova unidade hoteleira de quatro estrelas a construir até setembro do próximo ano em Santo André (Santiago do Cacém) e dois hotéis rurais de cinco estrelas, um em Melides (Grândola) e outro em Santiago do Cacém.

O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, defendeu que o Fundo para a Transição Justa “não está a cumprir o papel para o qual foi criado”, criticando o tipo de projetos que estão a ser aprovados e o facto de, dos 99 milhões de euros alocados ao Alentejo Litoral, só estarem executados cerca de 20 milhões (dos quais apenas 406 mil euros destinados à reconversão profissional de ex-trabalhadores da central da EDP em Sines, através do CTE – Centro de Formação para a Transição Energética).