5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira ficará marcada pela entrega antecipada da proposta do Orçamento do Estado para 2026. O Instituto Nacional de Estatística divulga novos indicadores sobre a atividade industrial e a fiscalidade ambiental, enquanto o Grupo Nabeiro-Delta Cafés inaugura o Centro de Conhecimento Comendador. No plano internacional, o presidente da Reserva Federal discursa sobre as perspetivas da economia norte-americana. Já em Luxemburgo, os ministros das Finanças da Zona Euro e da União Europeia reúnem-se para debater a política orçamental, a união dos mercados de capitais e as moedas estáveis.

Governo entrega do Orçamento do Estado para 2026

O Governo entrega esta quinta-feira a proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), um dia antes do prazo limite legal. A pen com o documento será entregue pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, na Assembleia da República às 12h00 e às 13h15 está marcada a conferência de imprensa para a apresentação da proposta orçamental.

INE divulga dados da indústria e indicadores ambientais

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai publicar o índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas na indústria relativos a agosto. Em julho, o Índice de Volume de Negócios na Indústria registou um crescimento homólogo nominal de 2,2% (0,2% em junho). O emprego e as remunerações apresentaram variações homólogas de -0,9% e 4,5% em julho (-0,4% e 5,6% no mês anterior). O órgão de estatística nacional divulga ainda dados dos impostos e taxas com relevância ambiental relativos a 2024.

Eurogrupo reúne para debater evolução macroeconómica

Os ministros das Finanças dos Estados-membros da Zona Euro reúnem-se em Luxemburgo, sob a presidência de Paschal Donohoe, presidente do Eurogrupo. A agenda inclui debates sobre a evolução macroeconómica, a política orçamental e os preparativos para as reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial em Washington. Será ainda debatida a união dos mercados de capitais, com uma avaliação do desempenho e dos progressos alcançados a nível europeu e nacional. Portugal está representado pela secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido.

Grupo Nabeiro inaugura novo Centro de Conhecimento

O Grupo Nabeiro-Delta Cafés inaugura o Centro de Conhecimento Comendador Rui Nabeiro, em Campo Maior. O novo espaço substitui e renova o Centro Internacional Comendador Rui Nabeiro, inaugurado em 2005, e visa reforçar a formação e o desenvolvimento de talento, tanto interno como externo, alinhando-se com a estratégia de crescimento e inovação do grupo.

Jerome Powell fala sobre economia e riscos nos EUA

O presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, discursa esta quinta-feira. O foco estará nas tendências da inflação, no arrefecimento do mercado de trabalho norte-americano e nos riscos económicos ligados ao impasse orçamental em Washington.