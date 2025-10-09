Seguradoras

Beazly anuncia subscritor de riscos de energias renováveis para Portugal e Espanha

  • ECO Seguros
  • 11:33

Com mais de 8 anos de experiência internacional em seguros e resseguros de danos e engenharia, Mehdi Bennani é a mais recente aposta da seguradora.

A seguradora especializada Beazley anunciou como subscritor de riscos de energias renováveis para Portugal e Espanha Mehdi Bennani, conforme avança a Seguros News.

O mais recente subscritor de riscos de energias renováveis para Portugal e Espanha Mehdi Bennani já começou a exercer funções.LinkedIn Mehdi Bennani

O responsável começou a exercer as suas novas funções em setembro. Mehdi Bennani tem mais de 8 anos de experiência internacional em seguros e resseguros de danos e engenharia, tendo desenvolvido a sua carreira na Nacional de Reaseguros, em Espanha, e anteriormente na Atlanta Sanad, em Marrocos.

A Beazley PLC é a empresa-mãe britânica de companhias especializadas em seguros com operações na Europa, Estados Unidos e Ásia. A Beazley gere seis agrupamentos da Lloyd’s e está cotada na Bolsa de Londres, sendo um constituinte do índice FTSE 100.

A Beazley lançou a sua primeira obrigação de catástrofes cibernéticas no princípio do ano de 2023.

Precisa fazer para poder comentar.