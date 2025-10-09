Castanheira de Pera distinguido com o projeto CastanhEiraDuca

O Município de Castanheira de Pera recebeu o Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros pelo projeto CastanhEiraDuca. Desenvolvido com o objetivo de garantir igualdade de acesso à educação, avaliar os encargos financeiros das famílias e criar condições para que o concelho seja reconhecido como um território inclusivo e cheio de oportunidades, o projeto tem marcado a diferença na comunidade. Descubra quais foram os principais desafios na sua implementação e de que forma foram superados.

O que representa para a vossa autarquia ter sido distinguida no Prémio Autarquia do Ano 2025 – Grupo Mosqueteiros?

Para o Município de Castanheira de Pera, esta distinção é motivo de grande orgulho e um reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver em prol da comunidade. Representa, acima de tudo, a validação de uma estratégia assente na educação, na inclusão e no apoio às famílias como pilares essenciais para o futuro do concelho. Este prémio dá visibilidade ao esforço conjunto do executivo municipal, das escolas, das famílias e da própria comunidade, reforçando a nossa convicção de que estamos no caminho certo para valorizar e revitalizar Castanheira de Pera.

Quais foram as razões e necessidades que estiveram na origem do(s) projeto(s) distinguidos?

O concelho de Castanheira de Pera enfrenta há décadas um desafio demográfico profundo, evidenciado pela forte perda populacional registada entre 2011 e 2021. Sendo o concelho mais pequeno do Distrito de Leiria e o que mais população perdeu em termos percentuais, tornou-se evidente a necessidade de criar medidas estruturais que apoiassem diretamente as famílias e incentivassem a fixação de jovens. O projeto CastanhEiraDUCA nasceu dessa realidade: garantir igualdade de acesso à educação, aliviar os encargos financeiros das famílias e criar condições para que o concelho seja visto como um território inclusivo, com oportunidades para todos.

Que principais desafios enfrentaram no desenvolvimento e concretização do(s) projeto(s) — e de que forma foram superados?

Os maiores desafios foram de natureza financeira e logística. Implementar a gratuitidade de refeições, distribuir cabazes e garantir bolsas de estudo para todos os alunos do ensino superior implicou uma reorganização rigorosa dos recursos municipais. Foi essencial uma gestão eficiente e uma forte articulação com as escolas e as famílias. A superação destes desafios deveu-se ao empenho coletivo e à visão clara de que investir na educação e no apoio às famílias é investir no futuro do concelho.

De que maneira o(s) projeto(s) distinguidos têm impactado a vida da comunidade local? Pode partilhar algum exemplo concreto?

O impacto tem sido visível e muito positivo. As famílias sentem hoje um maior apoio por parte da autarquia, o que se traduz numa diminuição do esforço financeiro associado à educação dos filhos. Um exemplo concreto é o caso das bolsas de estudo no ensino superior: já temos jovens que, graças a este apoio, conseguiram prosseguir os seus estudos fora do concelho e sentir que não estão sozinhos, que o Municipio está e conta com eles. Esta iniciativa contribuí para fomentar o vínculo com Castanheira de Pera, uma vez que permite que os mesmos possam vir mais vezes a casa, ao fim de semana, enquanto estão a estudar e acreditamos que dessa forma estamos a contribuir para que participem de forma mais ativa na vida comunitária concelhia, contribuindo, consequentemente, para o desenvolvimento local. Ao mesmo tempo, medidas como a oferta de refeições e lanches escolares promovem a igualdade de oportunidades e têm reflexo direto no sucesso escolar das crianças.

Quais são as perspetivas de futuro em relação a este(s) projeto(s)? Pretendem dar continuidade, expandi-los ou adaptá-los a outras áreas?

A autarquia está fortemente empenhada em dar continuidade ao projeto, consolidando as medidas já implementadas e avaliando a possibilidade de alargá-las a novas áreas de intervenção. A médio prazo, o objetivo é manter o apoio às famílias e à comunidade escolar, mas também desenvolver iniciativas complementares ligadas à habitação, ao emprego e ao empreendedorismo jovem, criando assim um ecossistema favorável à fixação de população. O futuro passa por reforçar Castanheira de Pera como um concelho de oportunidades, onde todos, independentemente da sua condição, possam construir um projeto de vida sustentável e feliz.