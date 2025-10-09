Orçamento do Estado 2026

Despesa com pessoal da Função Pública sobe 1,56 mil milhões de euros

Os gastos com salários, promoções e progressões dos trabalhadores do Estado central vão crescer 6,7% para 24,96 mil milhões de euros. Saúde e Educação concentram mais de metade dos custos.

A despesa com pessoal da Administração Pública central vai subir 1,56 mil milhões de euros, no próximo ano, para 24.964,8 milhões de euros, de acordo com o relatório que acompanha a proposta do Orçamento do Estado para 2026, entregue esta quinta-feira no Parlamento.

Saúde e Educação concentram mais de metade dos custos com salários, promoções e progressões dos trabalhadores do Estado central, segundo o mesmo documento. De lembrar que, em cima da mesa, está uma atualização salarial da Função Pública em 56,58 euros até vencimentos de cerca de 2.600 euros ou de 2,15% para ordenados superiores. É esta a proposta que foi apresentada aos sindicatos representativos dos funcionários públicos.

Para além da atualização salarial anual, há que ter em conta as valorizações específicas de cada carreira e as progressões decorrentes do sistema de avaliação e desempenho (SIADAP). No entanto, o relatório não discrimina estas parcelas nem tão pouco refere a proposta de incrementos remuneratórios que está a ser discutida com os sindicatos.

 

 

Revisão do estatuto do pessoal dirigente

 

(Notícia em atualização)

 

