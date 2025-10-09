DS celebra nova parceria com a Bupa Portugal

A DS Seguros anunciou uma nova parceria com a Bupa Seguros, assinalando também um crescimento de faturação de 35% entre janeiro e agosto deste ano em termos homólogos, numa reunião geral em Leiria, que contou com a presença de mais de 300 colaboradores,

Em comunicado, a empresa revelou que teve um aumento do volume de negócios de 6 milhões de euros para 8,1 milhões de euros nos primeiros oito meses do ano – uma subida de 35% em comparação com o período homólogo.

A DS Seguros registou, no total, a emissão de “mais de 15 milhões de euros em prémios de seguros novos”. Os seguros Automóvel e Empresas foram os grandes impulsionadores desta subida, tendo 8 milhões de euros sido emitidos em prémios nesta área. Os restantes “7 milhões de euros vieram de seguros estratégicos, nomeadamente Vida e Saúde”, indicou a empresa em comunicado.

Com o objetivo de manter o crescimento da faturação entre os “35% e os 40%” até ao final do ano, a mediadora ambiciona chegar mais longe. Assim, nesta parceria com a Bupa Portugal, o coordenador nacional da DS Seguros, Luís Tavares, contou ao ECOseguros que a mediadora e a seguradora pretendem “no primeiro ano, ultrapassar os 500 mil euros em prémios”.

A mediadora irá “trabalhar todos os produtos” já existentes do grupo, o seguro “Bupa Mais Saúde” e o “Bupa Saúde Conecta“, que começam agora a ser comercializados em todas as lojas da DS Seguros. A parceria será também estendida a produtos que possam surgir no futuro por parte da seguradora.

A mediadora de seguros conta atualmente com um total de 185 lojas em território nacional. A DS Seguros inaugurou 16 novas lojas este ano e continua a apostar na expansão, tendo como objetivo abrir mais 10 unidades até ao final de 2025.