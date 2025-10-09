Fidelidade e Reorganiza lançam novo intermediário de crédito, FinEasy

A Fidelidade e a Reorganiza uniram-se para lançar a empresa de intermediação de crédito FinEasy, avançou a seguradora em comunicado. A nova empresa arranca com a abertura dos três primeiros espaços FinEasy na Área Metropolitana de Lisboa, nomeadamente em São João da Talha, Casal de São Brás e São João do Estoril, integrados em lojas Fidelidade selecionadas.

Até ao final do ano, a empresa pretende ter mais de 20 unidades em todo o país – cinco já estão em fase de arranque e 16 em processo de abertura.

A “joint venture” detida a 70% pela seguradora e a 30% pela marca, como indicou o jornal, prevê, a médio prazo, integrar novos parceiros, reforçando a presença da marca em todo o território nacional.

“Agora queremos estar ao lado dos nossos clientes também nas suas decisões de financiamento, com a confiança e reputação da nossa rede comercial e a experiência do nosso parceiro, Reorganiza”, afirma Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade.

Para João Morais Barbosa, CEO da Reorganiza, afirma: “entrámos neste projeto porque partilhamos com a Fidelidade uma visão comum: tornar o acesso ao crédito mais transparente, responsável e centrado nas pessoas”. “A nossa experiência técnica e o rigor regulatório que sempre nos guiaram juntam-se agora à força e capilaridade de uma rede nacional, para levar a intermediação de crédito a um novo patamar de qualidade e confiança.”, remata o responsável.

Para João Raposo, CEO da FinEasy, “Temos como missão simplificar a vida financeira das pessoas, oferecendo soluções claras, justas e acessíveis. Queremos estar ao lado das famílias em momentos decisivos, ajudando-as a tomar decisões mais informadas e a conquistar uma maior serenidade para com as suas finanças.”

Questionados sobre que bancos integram a oferta, os responsáveis esclarecem: “Todos os que fizerem contrato connosco”, indica o Jornal de Negócios. Quanto à remuneração dos mediadores, esta traduz-se numa comissão que pode situar-se “próxima de 1,5% do valor financiado”. Desta faturação, os mediadores pagarão entre 7% e 25% à FinEasy. Relativamente aos “royalties” nesta atividade funcionam por escalões, dependendo de fatores que incluem o volume de negócio.

A Fidelidade é o maior grupo segurador a operar em Portugal tendo registado um volume de negócios de superior a mil milhões de euros, ocupando 26,8% da quota de mercado no primeiro trimestre deste ano.