Formato do festival Super Bock Super Rock “evolui”. É agora uma série de concertos ao longo do ano

Após três décadas de história, o Super Bock Super Rock “evolui” do seu formato tradicional de festival de verão para passar a promover uma série de concertos ao longo do ano. A alteração surge através de uma nova parceria entre a Super Bock e a Live Nation, que arranca no dia 5 de setembro de 2026 com um concerto de The Weeknd no Estádio do Restelo.

Esta nova abordagem “marca um novo capítulo para o Super Bock Super Rock“, através de um “formato inovador em Portugal que oferece aos fãs uma experiência verdadeiramente diferenciadora, permitindo-lhes viver a música e os concertos dos seus artistas preferidos de maneira imersiva e envolvente”, refere-se em nota de imprensa.

“Mais do que um novo modelo, esta é uma resposta às novas tendências de consumo da música ao vivo. Os festivaleiros valorizam cada vez mais experiências exclusivas, diferenciadoras e próximas dos artistas, e procuram vivê-las de forma contínua. Fiel ao seu ADN de inovação e à sua ligação à Música, Super Bock volta a antecipar o futuro, propondo uma forma mais dinâmica, próxima e envolvente de viver o Super Bock Super Rock“, explica a marca.

A parceria com entre a marca de cerveja e a Live Nation, promotora de espetáculos norte-americana dona do Meo Arena, surge assim com o propósito de “acrescentar valor ao universo musical em Portugal, aproximando os fãs dos seus artistas favoritos e proporcionando experiências de entretenimento verdadeiramente diferenciadoras“.

“A Super Bock é reconhecida como a marca número um da música em Portugal, com um histórico de inovação e pioneirismo de várias décadas que exige estar na linha da frente. A parceria com a Live Nation, líder global na área do entretenimento, permite trazer um novo modelo para o Super Bock Super Rock em linha com as tendências mais atuais e com as preferências de um público cada vez mais exigente, que procura ter acesso a artistas de escala global e a experiências mais intensas e exclusivas. Será um modelo mais flexível, híbrido e adaptado às novas gerações, sem as amarras de um único local ou formato”, diz o diretor de marketing cervejas e patrocínios do Super Bock Group, Bruno Albuquerque.

Já por parte da Live Nation, Therése Lildejahl, vice-presidente sénior de parcerias internacionais, aponta que a promotora e a Super Bock estão a transformar o festival “em algo ainda mais poderoso, uma plataforma que traz o melhor da música ao vivo aos fãs durante todo o ano e oferece aos artistas mais formas de se conectarem com o público em todo o país”.

No decorrer da nova parceria com a Live Nation, a Super Bock irá promover, em todos os concertos sob esta chancela, uma pré-venda de bilhetes e “várias iniciativas exclusivas a serem reveladas em breve, que prometem estender a experiência para lá do palco”, avança a marca. O Super Bock Super Bock deixou em 2024 de ser produzido pela Música no Coração, promotora que criou o festival.

Os bilhetes da pré-venda Super Bock estarão disponíveis a partir do dia 15 de outubro 2025, em superbocksuperrock.pt.