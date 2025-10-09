Governo prevê redução da carga fiscal para 34,7% em 2026

O Governo garante que a carga fiscal e contributiva vai reduzir-se ligeiramente no próximo ano, para 34,7%, face aos atuais 34,8%. A estimativa foi apresentada esta quinta-feira pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, durante a apresentação do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

A partir do Salão Nobre do Ministério das Finanças, em Lisboa, Joaquim Miranda Sarmento prometeu aos portugueses que a proposta de Orçamento para 2026 tem como uma das prioridades a continuação do alívio da carga fiscal. Para o ilustrar, apontou rácios de anos anteriores e estimativas para o ano vindouro.

O governante estima uma redução da carga fiscal e contributiva de 34,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 para 34,7% em 2026. Rácios que comparam com os 35,2% registados em 2023 e 35,1% em 2024.

Nas contas do Terreiro do Paço, a carga fiscal apenas dos impostos apresenta uma redução maior de 24,3% do PIB em 2025 para 24,1% em 2026, que compara com os 24,5% de 2024 e de 24,9% em 2023.

“As medidas que temos tomado seja em sede de IRS e IRC, mas também para jovens, tem permitido uma redução da carga fiscal”, defendeu o ministro da tutela.

O Governo entregou esta quinta-feira a proposta para o Orçamento do Estado do próximo ano, um dia antes do prazo legal. No documento prevê um crescimento da economia de 2% este ano e de 2,3% no próximo e um excedente orçamental de 0,3% do PIB este ano e de 0,1% em 2026.