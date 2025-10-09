Governo revê em baixa crescimento da economia para 2% este ano e 2,3% em 2026

O Governo reviu em baixa a previsão do crescimento económico para 2% este ano, embora espere uma ligeira aceleração para 2,3% em 2026, a mesma taxa registada em 2024. As previsões constam do relatório do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), entregue esta quinta-feira no Parlamento.

No documento, o Ministério das Finanças corta a projeção para este ano em 0,4 pontos percentuais face aos 2,4% esperados anteriormente. Deste modo, alinha com a previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) de 2% e de 1,9% do Conselho das Finanças Públicas (CFP) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), ficando próxima da esperada Comissão Europeia de 1,8%.

A revisão em baixa já tinha sido sinalizada pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, nos últimos meses e confirmada nas reuniões que o Executivo teve com os partidos políticos com assento parlamentar em setembro.

Para 2026, no programa eleitoral, a AD – Coligação PSD/CDS previa uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,6%, mas o Ministério das Finanças está agora menos otimista, esperando uma taxa de 2,3%. Entre as principais instituições económicas nacionais e internacionais não existe para já consenso sobre se no próximo ano o país irá voltar a crescer acima de 2%.

O Banco de Portugal está tão otimista quanto a Comissão Europeia, com ambos a esperar um avanço do PIB de 2,2%, enquanto a OCDE projeta uma taxa de 1,9%, o CFP de 1,8% e o FMI de 1,7%.

