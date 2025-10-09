Há um novo apoio para jovens desempregados. Ouça o podcast “Ao trabalho!”
O podcast "Ao trabalho!" traz-lhe as notícias que estão a marcar o mercado de trabalho, dos salários às novas tendências, todas as quintas-feiras.
Os jovens desempregados que encontrem um novo posto de trabalho vão poder acumular uma parte do subsídio com o novo salário, ao abrigo do novo incentivo ao regresso ao trabalho. Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.
Esta semana, falamos também sobre os trabalhadores dispensados durante o período experimental e ainda sobre o impacto das mudanças no IRS no rendimento líquido dos portugueses.
