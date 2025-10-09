BRANDS' ECO Habitação e saúde em debate na conferência “Sob o Mesmo Teto 2025”
A conferência “Sob o Mesmo Teto 2025”, promovida pela Just a Change, reúne especialistas e organizações para discutir como a pobreza habitacional afeta a saúde em Portugal.
A conferência “Sob o Mesmo Teto 2025”, promovida pela Associação Just a Change e com o apoio do Alto do Patrocínio do Presidente da República, propõe-se a trazer ao centro do debate uma realidade muitas vezes invisível: a pobreza habitacional e o seu impacto direto na saúde física, mental e social.
Mais de 625 mil pessoas em Portugal vivem em habitações sem condições mínimas — frio, humidade, falta de ventilação, infiltrações ou ausência de saneamento básico. Todas estas situações comprometem o bem-estar, agravam doenças respiratórias, aumentam estados de ansiedade e isolam famílias.
É para refletir sobre esta ligação entre habitação e saúde que, no próximo dia 21 de outubro, entre as 9h30 e as 16h30, a Fundação Oriente, em Lisboa, recebe a edição de 2025 da conferência “Sob o Mesmo Teto”. O encontro vai reunir profissionais de saúde, investigadores, decisores políticos e organizações da sociedade civil para discutir soluções concretas para um problema estrutural.
Os interessados em assistir à conferência devem adquirir os bilhetes aqui.
PROGRAMA
09H30 Boas-Vindas
Pedro Krupenski, Fundação Oriente
Mara Oom, Associação Just a Change
09H45 Mesa-redonda: Do lar ao limiar: O impacto da pobreza habitacional na saúde
Maria de Belém Roseira, Ex-Ministra da Saúde
Rita Sá Machado, Diretora Geral de Saúde
Joana Pestana Lages, DINÂMIA´CET – ISCTE
10H25 Café com impacto
11H00 Mesa-redonda: As políticas públicas podem salvar vidas?
Laurinda Alves, Jornalista
Ana Carolina Gomes, Habitat for Humanity
Ricardo Mexia, Médico de Saúde Pública
11H40 Mesa-redonda: O trabalho de proximidade do terceiro setor
Patrícia Barbosa, Fundação SNS
Cristiana Merendeiro, Associação CRESCER
Maria João Sousa, Associação SOUMA
Eduardo Lopes, Associação Just a Change
12H30 Almoço que transforma
14H00 Sessões Paralelas
- A (In)Dignidade da casa e a saúde mental – O impacto invisível
Sandra Pestana, Associação CAIS
Manuela Oliveira, Associação Salvador
Ana Barbosa, IKEA
Tiago Pereira, Fundação Mendes Gonçalves
- Entre quatro paredes: O impacto da habitação insalubre na saúde física
Nathalie Ballam, Sair da Casca
Christian Piga, USF Ribeira Nova
João Pedro Machado, Associação AGEAS
Madalena Rodrigues, CENSE-NOVA FCT
- Exclusão silenciosa: Quando as dependências e a acumulação nos afastam
Catarina Afonso, Escola Superior de Saúde Instituto Politécnico Santarém
Pedro Morgado, Universidade do Minho
Emídio Abrantes, Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD, I.P.)
Gonçalo Henriques, Associação Ares do Pinhal
- Just a Change: Histórias de Impacto na Saúde
Colaboradores e beneficiários da Associação Just a Change
16H10 Encerramento
Guilherme Fogaça, Associação Just a Change
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Habitação e saúde em debate na conferência “Sob o Mesmo Teto 2025”
{{ noCommentsLabel }}