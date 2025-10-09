Habitação e saúde em debate na conferência “Sob o Mesmo Teto 2025”

A conferência “Sob o Mesmo Teto 2025”, promovida pela Associação Just a Change e com o apoio do Alto do Patrocínio do Presidente da República, propõe-se a trazer ao centro do debate uma realidade muitas vezes invisível: a pobreza habitacional e o seu impacto direto na saúde física, mental e social.

Mais de 625 mil pessoas em Portugal vivem em habitações sem condições mínimas — frio, humidade, falta de ventilação, infiltrações ou ausência de saneamento básico. Todas estas situações comprometem o bem-estar, agravam doenças respiratórias, aumentam estados de ansiedade e isolam famílias.

É para refletir sobre esta ligação entre habitação e saúde que, no próximo dia 21 de outubro, entre as 9h30 e as 16h30, a Fundação Oriente, em Lisboa, recebe a edição de 2025 da conferência “Sob o Mesmo Teto”. O encontro vai reunir profissionais de saúde, investigadores, decisores políticos e organizações da sociedade civil para discutir soluções concretas para um problema estrutural.

Os interessados em assistir à conferência devem adquirir os bilhetes aqui.

PROGRAMA

09H30 Boas-Vindas

Pedro Krupenski, Fundação Oriente

Mara Oom, Associação Just a Change

09H45 Mesa-redonda: Do lar ao limiar: O impacto da pobreza habitacional na saúde

Maria de Belém Roseira, Ex-Ministra da Saúde

Rita Sá Machado, Diretora Geral de Saúde

Joana Pestana Lages, DINÂMIA´CET – ISCTE

10H25 Café com impacto

11H00 Mesa-redonda: As políticas públicas podem salvar vidas?

Laurinda Alves, Jornalista

Ana Carolina Gomes, Habitat for Humanity

Ricardo Mexia, Médico de Saúde Pública

11H40 Mesa-redonda: O trabalho de proximidade do terceiro setor

Patrícia Barbosa, Fundação SNS

Cristiana Merendeiro, Associação CRESCER

Maria João Sousa, Associação SOUMA

Eduardo Lopes, Associação Just a Change

12H30 Almoço que transforma

14H00 Sessões Paralelas

A (In)Dignidade da casa e a saúde mental – O impacto invisível

Sandra Pestana , Associação CAIS

Manuela Oliveira , Associação Salvador

Ana Barbosa , IKEA

Tiago Pereira , Fundação Mendes Gonçalves

, Associação CAIS , Associação Salvador , IKEA , Fundação Mendes Gonçalves Entre quatro paredes: O impacto da habitação insalubre na saúde física

Nathalie Ballam , Sair da Casca

Christian Piga , USF Ribeira Nova

João Pedro Machado , Associação AGEAS

Madalena Rodrigues , CENSE-NOVA FCT

, Sair da Casca , USF Ribeira Nova , Associação AGEAS , CENSE-NOVA FCT Exclusão silenciosa: Quando as dependências e a acumulação nos afastam

Catarina Afonso , Escola Superior de Saúde Instituto Politécnico Santarém

Pedro Morgado , Universidade do Minho

Emídio Abrantes , Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD, I.P.)

Gonçalo Henriques , Associação Ares do Pinhal

, Escola Superior de Saúde Instituto Politécnico Santarém , Universidade do Minho , Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD, I.P.) , Associação Ares do Pinhal Just a Change: Histórias de Impacto na Saúde

Colaboradores e beneficiários da Associação Just a Change

16H10 Encerramento

Guilherme Fogaça, Associação Just a Change