Habitação e saúde em debate na conferência "Sob o Mesmo Teto 2025"

  12:30

A conferência “Sob o Mesmo Teto 2025”, promovida pela Just a Change, reúne especialistas e organizações para discutir como a pobreza habitacional afeta a saúde em Portugal.

A conferência “Sob o Mesmo Teto 2025”, promovida pela Associação Just a Change e com o apoio do Alto do Patrocínio do Presidente da República, propõe-se a trazer ao centro do debate uma realidade muitas vezes invisível: a pobreza habitacional e o seu impacto direto na saúde física, mental e social.

Mais de 625 mil pessoas em Portugal vivem em habitações sem condições mínimas — frio, humidade, falta de ventilação, infiltrações ou ausência de saneamento básico. Todas estas situações comprometem o bem-estar, agravam doenças respiratórias, aumentam estados de ansiedade e isolam famílias.

É para refletir sobre esta ligação entre habitação e saúde que, no próximo dia 21 de outubro, entre as 9h30 e as 16h30, a Fundação Oriente, em Lisboa, recebe a edição de 2025 da conferência “Sob o Mesmo Teto”. O encontro vai reunir profissionais de saúde, investigadores, decisores políticos e organizações da sociedade civil para discutir soluções concretas para um problema estrutural.

PROGRAMA

09H30 Boas-Vindas
Pedro Krupenski, Fundação Oriente
Mara Oom, Associação Just a Change

09H45 Mesa-redonda: Do lar ao limiar: O impacto da pobreza habitacional na saúde
Maria de Belém Roseira, Ex-Ministra da Saúde
Rita Sá Machado, Diretora Geral de Saúde
Joana Pestana Lages, DINÂMIA´CET – ISCTE

10H25 Café com impacto

11H00 Mesa-redonda: As políticas públicas podem salvar vidas?
Laurinda Alves, Jornalista
Ana Carolina Gomes, Habitat for Humanity
Ricardo Mexia, Médico de Saúde Pública

11H40 Mesa-redonda: O trabalho de proximidade do terceiro setor
Patrícia Barbosa, Fundação SNS
Cristiana Merendeiro, Associação CRESCER
Maria João Sousa, Associação SOUMA
Eduardo Lopes, Associação Just a Change

12H30 Almoço que transforma

14H00 Sessões Paralelas

  • A (In)Dignidade da casa e a saúde mental – O impacto invisível
    Sandra Pestana, Associação CAIS
    Manuela Oliveira    , Associação Salvador
    Ana Barbosa, IKEA
    Tiago Pereira, Fundação Mendes Gonçalves
  • Entre quatro paredes: O impacto da habitação insalubre na saúde física
    Nathalie Ballam, Sair da Casca
    Christian Piga, USF Ribeira Nova
    João Pedro Machado    , Associação AGEAS
    Madalena Rodrigues, CENSE-NOVA FCT
  • Exclusão silenciosa: Quando as dependências e a acumulação nos afastam
    Catarina Afonso, Escola Superior de Saúde Instituto Politécnico Santarém
    Pedro Morgado    , Universidade do Minho
    Emídio Abrantes, Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD, I.P.)
    Gonçalo Henriques, Associação Ares do Pinhal
  • Just a Change: Histórias de Impacto na Saúde
    Colaboradores e beneficiários da Associação Just a Change

16H10 Encerramento
Guilherme Fogaça, Associação Just a Change

