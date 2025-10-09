Orçamento do Estado 2026

Imposto sobre tabaco deverá render mais 71 milhões ao Estado em 2026

O Executivo prevê ainda um aumento da receita gerada pelo imposto do álcool, bebidas alcoólicas e bebidas adicionadas de açúcar, em 2026, devido a aumento do consumo.

O Estado prevê arrecadar mais 79 milhões de euros com o Imposto sobre o Tabaco (IT) e o Imposto sobre o álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes (IABA), no próximo ano, graças ao aumento do consumo.

Segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2026, a receita gerada pelo imposto sobre o tabaco deverá aumentar 4,4%, ou 71 milhões de euros, para um bolo de 1,67 mil milhões de euros, “em resultado do crescimento esperado no consumo privado”.

Já a receita do IABA deverá aumentar 8 milhões de euros, mais 2,5% que o valor arrecadado em 2025, “como resultado da tendência observada em 2025”, justifica o documento.

Olhando apenas para estes dois impostos, álcool e tabaco, a receita estimada fica nos 1,99 mil milhões de euros. Este valor representa 5,3% do angariado em impostos indiretos (entre os quais o ISP e o IVA, o mais importante) e ligeiramente abaixo dos 3% do total angariado em impostos.

No que diz respeito à despesa, o Executivo antecipa um aumento da despesa fiscal do Estado no IABA de 2,2%, fixando-se em 72,2 milhões de euros. “A previsão é justificada essencialmente pela despesa fiscal associada à rúbrica ‘Álcool destinado a fins terapêuticos e sanitários’ e, em menor escala, às isenções relacionadas com bebidas não alcoólicas, que se prevê totalizem, no seu conjunto, 62,6 milhões de euros, o que representa 86,7% da despesa fiscal em sede de IABA em 2026”, justifica o Governo.

Já o imposto sobre o tabaco não regista, no subsetor Estado, nenhuma despesa fiscal, refere a proposta para OE2026 entregue esta quinta-feira.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Imposto sobre tabaco deverá render mais 71 milhões ao Estado em 2026

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Marcelo promulga diploma sobre impostos especiais de consumo

Lusa,

O diploma introduz “isenções do imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas” e uma “alteração do conceito de ‘vinho tranquilo’.