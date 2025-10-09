Mercado Ibérico

Indra ultrapassa os 40 euros por ação e soma 4 mil milhões de capitalização desde janeiro

  • Servimedia
  • 7:20

A Indra, com um aumento de 135% no acumulado do ano, é a empresa mais otimista do IBEX35.

A empresa presidida por Ángel Escribano ultrapassa os 40 euros por ação e beira os 7,2 mil milhões de capitalização, somando mais de 4 mil milhões de valor bolsista desde o início do exercício.

O mercado e os analistas premiaram a empresa pela sua aposta no setor da Defesa. De facto, apesar da forte valorização na bolsa, o consenso continua a confiar na empresa e, até agora, em outubro, já acumulou uma subida de 7%. Dos 18 analistas que acompanham a empresa, 12 recomendam comprar as suas ações, quatro mantê-las e apenas dois vendê-las.

Uma das últimas casas de análise a rever a sua recomendação foi a Bernstein. Atribui-lhe um preço-alvo de 50 euros por ação, o que representa uma subida de 25% em relação aos preços atuais.

No entanto, esta não foi a única entidade que mostrou otimismo em relação à empresa nos últimos meses. Firmas como Berenberg, CaixaBank, Santander, Goldman ou Morgan Stanley revisaram a sua recomendação, aconselhando a compra dos seus títulos.

A Berenberg iniciou em setembro passado a sua cobertura sobre a empresa com uma avaliação de 41 euros, uma recomendação de compra e a convicção de que “está demasiado barata para ser ignorada”.

Os analistas da entidade alemã destacam que os múltiplos a que estão cotados são atraentes, tendo em conta o potencial de crescimento que possui, e acreditam que o aumento das despesas com a defesa em Espanha está a traduzir-se em oportunidades para a Indra.

Por sua vez, o Bankinter seleciona-a entre os seus valores preferidos para enfrentar o último trimestre do ano. Além disso, é um dos seus valores favoritos da bolsa espanhola e do setor da defesa, com um preço-alvo de 44,8 euros por título.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Indra ultrapassa os 40 euros por ação e soma 4 mil milhões de capitalização desde janeiro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.