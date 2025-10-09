Indra ultrapassa os 40 euros por ação e soma 4 mil milhões de capitalização desde janeiro

A empresa presidida por Ángel Escribano ultrapassa os 40 euros por ação e beira os 7,2 mil milhões de capitalização, somando mais de 4 mil milhões de valor bolsista desde o início do exercício.

O mercado e os analistas premiaram a empresa pela sua aposta no setor da Defesa. De facto, apesar da forte valorização na bolsa, o consenso continua a confiar na empresa e, até agora, em outubro, já acumulou uma subida de 7%. Dos 18 analistas que acompanham a empresa, 12 recomendam comprar as suas ações, quatro mantê-las e apenas dois vendê-las.

Uma das últimas casas de análise a rever a sua recomendação foi a Bernstein. Atribui-lhe um preço-alvo de 50 euros por ação, o que representa uma subida de 25% em relação aos preços atuais.

No entanto, esta não foi a única entidade que mostrou otimismo em relação à empresa nos últimos meses. Firmas como Berenberg, CaixaBank, Santander, Goldman ou Morgan Stanley revisaram a sua recomendação, aconselhando a compra dos seus títulos.

A Berenberg iniciou em setembro passado a sua cobertura sobre a empresa com uma avaliação de 41 euros, uma recomendação de compra e a convicção de que “está demasiado barata para ser ignorada”.

Os analistas da entidade alemã destacam que os múltiplos a que estão cotados são atraentes, tendo em conta o potencial de crescimento que possui, e acreditam que o aumento das despesas com a defesa em Espanha está a traduzir-se em oportunidades para a Indra.

Por sua vez, o Bankinter seleciona-a entre os seus valores preferidos para enfrentar o último trimestre do ano. Além disso, é um dos seus valores favoritos da bolsa espanhola e do setor da defesa, com um preço-alvo de 44,8 euros por título.