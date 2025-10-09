Jogo Villarreal-Barça da LALIGA em Miami ganha apoio entre jogadores e adeptos do futebol espanhol

O jogo Villarreal-FC Barcelona da LALIGA em Miami despertou um amplo consenso entre jogadores e adeptos do futebol espanhol.

Merino, jogador do Arsenal, explicou que «é para aí que todas as competições estão a caminhar, como a NBA ou a NFL. Acho que não é mau para a LALIGA e para o futebol espanhol poder mostrar a qualidade que existe na nossa competição, desde que todos estejam de acordo». Da mesma forma, Cucurella, jogador do Chelsea, salientou que «pode ser bom, porque leva o espetáculo para outra parte do mundo para que as pessoas que estão lá e não podem pagar uma viagem possam assistir a um jogo da nossa liga».

Além disso, outro apoio recebido nas últimas horas veio da Agrupación de Peñas del Villarreal CF, formada por 38 torcidas do clube de Castellón, que manifestou o seu apoio à realização do jogo em Miami após uma reunião interna em que a maioria apoiou a decisão do clube.

Paralelamente, ontem à tarde, a LALIGA confirmou, através de um comunicado conjunto com o Villarreal CF e o FC Barcelona, a realização do jogo oficial em Miami, no dia 20 de dezembro. Nessa nota, o presidente da LALIGA, Javier Tebas, sublinhou que «com este jogo, damos um passo histórico que projeta a LALIGA e o futebol espanhol numa nova dimensão» e lembrou que «trata-se de um único encontro dentro dos 380 que compõem a temporada», salientando que a iniciativa «procura precisamente aproximar o nosso futebol desses adeptos globais, sem prejudicar o compromisso com aqueles que o apreciam todos os dias nos estádios de Espanha». Um encontro para o qual também o Comité Executivo da UEFA deu o seu aval após receber o pedido formal da Federação Espanhola.

O presidente do Villarreal CF, Fernando Roig, afirmou que «para o Villarreal é uma oportunidade histórica para continuar a crescer e ter visibilidade num país tão importante como os Estados Unidos». O clube confirmou também que os adeptos do submarino amarelo que não puderem deslocar-se ao encontro receberão compensações e benefícios especiais por parte da entidade.

Por sua vez, o presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, comemorou a oportunidade de se reencontrar com os adeptos nos Estados Unidos e agradeceu à LALIGA pela possibilidade de disputar o jogo num mercado «estratégico para o clube». «Como clube global, com milhões de adeptos em todo o mundo, esta oportunidade reforça o nosso compromisso com os fãs internacionais, especialmente num mercado-chave como os EUA», afirmou.

Com este jogo, a LALIGA segue o modelo de outras grandes ligas, como a NBA ou a NFL, que realizam jogos fora dos seus países de origem, com o objetivo de expandir a sua marca e oferecer novas experiências aos seus adeptos.