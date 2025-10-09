Juniper Networks, Huawei, HPE (Aruba) e Fortinet, líderes em infraestrutura LAN empresarial, de acordo com a Gartner

O Quadrante Mágico da Gartner, uma das pesquisas de mercado mais influentes do setor tecnológico, reconheceu a Juniper Networks, a Huawei, a HPE (Aruba) e a Fortinet como líderes na área de infraestrutura LAN empresarial com e sem fios.

As redes LAN empresariais, tanto com fios como sem fios, constituem a base da conectividade local em qualquer organização. Estas redes permitem que utilizadores, dispositivos e aplicações comuniquem de forma eficiente dentro de uma empresa, garantindo o funcionamento diário. Atualmente, este mercado está a evoluir para redes mais inteligentes, seguras e automatizadas, impulsionando a procura por redes de IA e redes como serviço (NAS). A Gartner prevê que, até 2028, 35% das empresas incorporarão IA nas suas redes LAN, contra menos de 10% atualmente.

No caso da Juniper Networks, a empresa consolida-se pelo quinto ano consecutivo neste relatório como o fornecedor com maior capacidade de execução e integridade de visão. A sua plataforma Mist AI, que conta com o agente de IA Marvis Minis e um gémeo de experiência digital incorporado, permite oferecer às empresas informações contínuas e detalhadas sobre o estado das suas redes.

A Huawei, único fornecedor não norte-americano no quadrante dos líderes, foi reconhecida pela terceira vez consecutiva pela sua constante evolução no campo da conectividade de campus e pela sua inovação em redes baseadas em IA. Além disso, de acordo com a pesquisa da Gartner, os seus planos de incorporar conceitos de Wi-Fi 8 na atual geração de pontos de acesso Wi-Fi 7 refletem a sua visão voltada para o futuro e o seu compromisso com a evolução tecnológica.

Da mesma forma, a HPE (Aruba) mantém a sua posição de líder por 19 anos consecutivos graças à sua plataforma HPE Aruba Networking Central, integrada com OpsRamp. Essa combinação facilita a migração de sistemas, permite gerenciar ambientes com vários fornecedores ao monitorar nativamente os componentes de segurança e rede herdados e de terceiros.

Por sua vez, a Fortinet repete pelo segundo ano consecutivo como líder graças ao seu portfólio de redes LAN seguras, que inclui soluções como FortiSwitch e FortiAP. Estas soluções estão totalmente integradas na estrutura Fortinet Security Fabric e operam sob um único sistema operativo, FortiOS, o que, segundo destaca o relatório, possibilita uma convergência eficaz entre rede e segurança, garantindo proteção e desempenho numa única plataforma.