László Krasznahorkai vence Prémio Nobel da Literatura 2025

  • Lusa
  • 12:15

O prémio Nobel da Literatura de 2025 foi atribuído ao escritor húngaro László Krasznahorkai, anunciou hoje a Academia Sueca.

O anúncio foi feito com a habitual pontualidade pelo secretário permanente da Academia Sueca, Mats Malm, que justificou a escolha de László Krasznahorkai “pela sua obra convincente e visionária que, no meio do terror apocalíptico, reafirma o poder da arte”.

Em 2024, o escolhido pela academia foi a sul-coreana Han Kang.

O Nobel da Literatura é um prémio concedido anualmente, desde 1901, pela Academia Sueca a autores que fizeram notáveis contribuições ao campo da literatura, e tem um valor pecuniário superior a 900 mil euros.

 

