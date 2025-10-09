László Krasznahorkai vence Prémio Nobel da Literatura 2025
O prémio Nobel da Literatura de 2025 foi atribuído ao escritor húngaro László Krasznahorkai, anunciou hoje a Academia Sueca.
O prémio Nobel da Literatura de 2025 foi atribuído ao escritor húngaro László Krasznahorkai, anunciou hoje a Academia Sueca.
O anúncio foi feito com a habitual pontualidade pelo secretário permanente da Academia Sueca, Mats Malm, que justificou a escolha de László Krasznahorkai “pela sua obra convincente e visionária que, no meio do terror apocalíptico, reafirma o poder da arte”.
Tweet from @NobelPrize
Em 2024, o escolhido pela academia foi a sul-coreana Han Kang.
O Nobel da Literatura é um prémio concedido anualmente, desde 1901, pela Academia Sueca a autores que fizeram notáveis contribuições ao campo da literatura, e tem um valor pecuniário superior a 900 mil euros.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
László Krasznahorkai vence Prémio Nobel da Literatura 2025
{{ noCommentsLabel }}