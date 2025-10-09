Leia aqui o relatório e a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026
Veja aqui o relatório e a proposta de lei de Orçamento do Estado para o próximo ano, que o ministro das Finanças entregou na Assembleia da República, um dia antes do fim do prazo legal.
Um dia antes do final do prazo, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento já entregou esta quinta-feira a proposta de Orçamento do Estado para 2026 ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco. Consulte abaixo o relatório e também a proposta de lei.
Leia aqui o relatório:
Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para ver o documento.
Leia aqui a proposta de lei
Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para ver o documento.
