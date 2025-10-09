Orçamento do Estado 2026

Leia aqui o relatório e a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026

  • ECO
  • 12:38

Veja aqui o relatório e a proposta de lei de Orçamento do Estado para o próximo ano, que o ministro das Finanças entregou na Assembleia da República, um dia antes do fim do prazo legal.

Um dia antes do final do prazo, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento já entregou esta quinta-feira a proposta de Orçamento do Estado para 2026 ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco. Consulte abaixo o relatório e também a proposta de lei.

Leia aqui o relatório:

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para ver o documento.

 

Leia aqui a proposta de lei

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para ver o documento.

Leia aqui o relatório e a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026

Do IRS ao IRC, salários e pensões. O que se sabe do OE2026

Salomé Pinto, Ânia Ataíde, Isabel Patrício, Alberto Teixeira,

Há novo alívio fiscal para famílias e empresas, as pensões podem ter brinde e a retribuição mínima deverá subir para 920 euros, no privado, e para 934,99 euros no Estado. Acaba o adicional da banca.