Mário Vaz sai de chairman da Vodafone Portugal

Mário Vaz já não é chairman da Vodafone Portugal, tendo o cargo sido assumido por Luís Lopes, que acumula com o de CEO, confirmou o ECO junto da empresa.

Com esta saída, termina mais de três décadas de ligação do profissional à operadora. “Ao fim de praticamente 33 anos encerrei no final de junho deste ano a minha ligação à Vodafone Portugal e ao setor das telecomunicações. Entrei como vendedor de grandes clientes e saio como chairman dessa empresa”, anunciou Mário Vaz, numa publicação no seu mural no LinkedIn.

“Entrei com o 2G e saio com o 5G. Agora é tempo de modo 6G (geração maior 60) da minha vida com a vantagem de não ter tido de disputar um leilão, nem ter tido de me sujeitar a nenhuma decisão regulatória. Apenas aconteceu quando achei que tinha de acontecer”, diz o antigo gestor da operadora.

Para o cargo de chairman a operadora chamou o atual CEO. “O Luís Lopes é atualmente CEO e Chairman da Vodafone Portugal”, adianta fonte oficial da operadora ao ECO.

Desde abril de 2023 à frente da Vodafone Portugal, Luís Lopes assumiu como CEO da operadora em substituição de Mário Vaz que transitou para a liderança da Vodafone Espanha, cargo que ocupou até junho do ano passado, após a conclusão da compra da companhia pelo fundo britânico Zegona por 5.000 milhões de euros.