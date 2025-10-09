Medidas de política com impacto negativo de 695 milhões de euros no saldo orçamental
Entre as principais medidas de política orçamental, Governo estima aumento da despesa de 1.031 milhões de euros, valor que ultrapassa o contributo de 336 milhões de euros do lado da receita.
As principais medidas de política orçamental do Governo previstas para o próximo ano têm um impacto negativo no saldo de 695 milhões de euros, resultado de um aumento de 1.031 milhões de euros do lado da despesa, que ultrapassa o contributo de 336 milhões de euros do lado da receita.
As previsões constam do relatório associado ao Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), entregue pelo Governo esta quinta-feira ao Parlamento, no qual o Ministério das Finanças prevê um excedente orçamental de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano.
Entre as principais medidas de política orçamental a implementar no ano de 2026, bem como algumas medidas em políticas invariantes que, embora decididas em anos anteriores, ainda produzem efeitos no próximo ano, o ministério tutelado por Joaquim Miranda Sarmento estima que das medidas de receita resulta um impacto total positivo em 336 milhões de euros.
Destas, destaca-se a reversão do ISP, avaliada em 100 milhões de euros, a receita decorrente do aumento dos salários estimada em 267 milhões de euros, a reversão do SIFIDE indirecto a contribuir com 124 milhões de euros e as contribuições sociais a valerem 341 milhões de euros. Medidas que permitem compensar o efeito negativo ainda na receita do mínimo de existência e da redução adicional das taxas de IRS.
Do lado da despesa, os encargos com pessoal são o que pesam mais nas contas: 891 milhões de euros, abrangendo o aumento previsto no acordo de rendimentos (512 milhões de euros), os acordos salariais com as carreiras do Estado (262 milhões de euros) e o aumento do salário mínimo (116 milhões de euros). Ao montante, acrescem ainda 140 milhões de euros de despesa com o reforço do complemento solidário para idosos (CSI).
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Medidas de política com impacto negativo de 695 milhões de euros no saldo orçamental
{{ noCommentsLabel }}