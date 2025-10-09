OE2026 conta com “apreciação expressiva” do euro, taxas de juro estáveis perto de 2% e barril de petróleo nos 65 dólares

“Uma pequena economia aberta no contexto internacional”. É assim que o Governo descreve Portugal no contexto global para explicar que o ponto de partido para a elaboração das principais projeções macroeconómicas que constam na proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), entregue no Parlamento esta sexta-feira, tem de ser “o conjunto de hipóteses de enquadramento externo, exógenas ao exercício”, nomeadamente o câmbio do euro face ao dólar, o preço do petróleo e a taxa de juro de curto prazo.

Na proposta “é assumida uma apreciação expressiva” da taxa de câmbio do euro face ao dólar americano em 2025 e 2026 (4,6% e 2,7%, para 1,13 dólares por euro e 1,16 dólares respetivamente). “Importa salientar que a expetativa para 2025 é superior em 8,3% face à hipótese considerada no Relatório Anual de Progresso 2025 (RAP/25), que assumia uma depreciação, o que influenciou os ganhos de termos de troca registados até à data”, adianta o Governo no relatório que acompanha a proposta de lei.

Tendo por referência os preços de mercado nos dez dias que precederam a data de elaboração, a hipótese de referência é de uma média anual da taxa de câmbio de 1,13 dólares por euro em 2025 (apreciação de 4,6% face a 2024) e 1,18 dólares por euro em 2026 (apreciação anual de 3,9%).

A hipótese quanto à evolução do preço do barril de Brent “é concordante com os valores de mercado e com uma redução das pressões externas para a inflação dos preços no consumidor”, explica a proposta. O Ministério das Finanças antecipa uma redução no preço do petróleo de 14% este ano e de 5% em 2026, para valores em torno dos 65 dólares por barril. Sublinha ainda que “estes valores estão, para ambos os anos, em linha com a média dos futuros de mercado transacionados nos dez dias que antecederam a preparação da proposta”. Esta quinta-feira o preço do barril de Brent negoceia nos 65,95 dólares por barril.

O Governo salienta que é consensual a expetativa de estabilização da taxa de juro de curto prazo em torno dos 2,0%. A proposta antecipa a redução da Euribor a 3 meses para 2,1% em 2025 e para 2,0% em 2026. Em abril, o RAP/2025 assumia uma taxa de juro de curto prazo de 2,3% em 2025.

Para este ano, os mercados de futuros antecipam uma

redução mais lenta para 2,3% (+0,2 p.p. face à hipótese na proposta de Orçamento do Estado para 2026). “De forma a atingir a hipótese do Ministério das Finanças para 2025, seria necessária uma redução média em torno de 50 pontos base, até ao final do ano, face às expetativas atuais do mercado, o que aparenta ser inviável tendo em conta a guidance recente da política monetária do BCE.