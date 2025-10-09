Pedro Nuno Santos suspende mandato antes da votação do OE2026
O pedido de suspensão do mandato de deputado de Pedro Nuno Santos tem a duração de 180 dias e e justificado com “motivo ponderoso de natureza pessoal e profissional”.
O ex-líder do PS Pedro Nuno Santos vai suspender o mandato de deputado a partir de 24 de outubro, antes da discussão e votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2026, disse esta quinta-feira o próprio à agência Lusa.
O pedido de suspensão do mandato de deputado de Pedro Nuno Santos tem a duração de 180 dias e e justificado com “motivo ponderoso de natureza pessoal e profissional”.
O antigo secretário-geral socialista suspenderá as suas funções a partir do próximo dia 24, não estando já no parlamento durante a discussão e votação do Orçamento do Estado na generalidade, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de outubro.
Depois do desaire eleitoral das legislativas de maio, Pedro Nuno Santos demitiu-se da liderança do PS logo na noite eleitoral.
Depois de avaliar se iria manter-se como deputado, o ex-líder do PS adiantou à Lusa, no início de junho, que “para já” iria assumir o seu lugar na bancada parlamentar.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Pedro Nuno Santos suspende mandato antes da votação do OE2026
{{ noCommentsLabel }}