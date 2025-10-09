Portugal terá de devolver 3 mil milhões aos credores da troika em 2026

Portugal vai ter de devolver três mil milhões de euros aos credores oficiais da troika por conta do resgate financeiro de 2011. Em causa estão reembolsos de 2,2 mil milhões de euros a fazer junto do Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira (MEEF) e de 800 milhões de euros junto do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF).

Por outro lado, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2026 apresentada esta quinta-feira, o Governo conta com as famílias para financiar o Estado no próximo ano, prevendo que estas venha a emprestar – sobretudo através de Certificados de Aforro — cerca de 900 milhões de euros, em termos líquidos.

A estimativa aponta para emissões de Certificados de Aforro na ordem dos 5,9 mil milhões de euros ao longo do próximo ano. Mas 2,3 mil milhões serão amortizados, pelo que as subscrições líquidas de resgates totalizarão ‘apenas’ os 3,65 mil milhões.

Quanto aos Certificados do Tesouro, vão continuar a sofrer muitos mais resgates do que subscrições. As emissões deverão andar pouco acima dos 100 milhões de euros, enquanto as amortizações vão atingir os 2,9 mil milhões, cifrando-se num saldo negativo de 2,76 mil milhões.

Contas feitas, o contributo das famílias para o programa de financiamento do Estado no próximo ano será de aproximadamente 900 milhões de euros.

Depois do regresso este ano, as Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV) voltam para a gaveta. A emissão de OTRV realizada no verão passado ficou aquém do esperado, depois de ter rendido apenas 612 milhões de euros, abaixo do objetivo de mil milhões.

No geral, o financiamento do Estado no próximo ano volta a concentrar-se sobretudo através de Obrigações do Tesouro, com um importe líquido de 15,8 mil milhões de euros. O PRR contribuirá com 2,5 mil milhões e os Bilhetes do Tesouro com outros 1,2 mil milhões.