PSI renova máximos de mais de 15 anos à boleia da EDP Renováveis

A bolsa nacional é esta quinta-feira a grande estrela entre as praças europeias, ao contabilizar uma valorização de 1,5% que atira o PSI para uma cotação acima dos 8.270 pontos pela primeira vez desde 16 de abril de 2010. É não só o melhor desempenho diário do PSI desde 3 de julho, quando fechou a ganhar 1,6%, como é atualmente o índice europeu que acumula mais ganhos.

Este movimento ascendente do índice nacional está a ser potenciado pelas ações da EDP Renováveis, que estão a valorizar 4,38% para os 13,1 euros, a cotação mais elevada dos últimos 12 meses, na sequência de uma nota de research da casa de investimento norte-americana Jefferies, que elevou a recomendação para “comprar” e definiu um novo preço-alvo de 15,6 euros — um salto de 59% face ao anterior objetivo. Esta revisão confere às ações da empresa liderada por Miguel Stilwell um potencial de valorização de quase 20%, face à cotação atual.

A relevância da EDP Renováveis para o desempenho do PSI não pode ser subestimada. A empresa representa 15,2% do peso do índice, funcionando como o principal motor dos ganhos registados do índice português. O otimismo da Jefferies fundamenta-se no “baixo risco associado aos projetos nos EUA” e na crescente clareza regulatória que tem beneficiado o setor das energias renováveis.

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para abrir o gráfico.

Os ganhos acumulados pelo PSI estendem-se às restantes cotadas, com destaque para as ações da Semapa SEM 3,06% , EDP EDP 1,57% , Teixeira Duarte TDSA 4,73% , Navigator NVG 1,59% e Altri ALTR 1,93% a negociarem acima da performance do índice. Além disso, é também notório o facto de todas as 16 empresas que compõem o PSI estarem atualmente a negociar com ganhos.

A trajetória ascendente do PSI não é um fenómeno isolado dos últimos dias. O índice nacional vive uma tendência de subida que se estende há seis meses, desde abril, um período de ganhos sustentados que não se observava desde 2014. Desde o arranque do ano, o PSI acumula ganhos de 32,8%, incluindo os dividendos distribuídos.